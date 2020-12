Singh om Sandefjord-treneren: – Han kan havne i en europeisk toppklubb

SARPSBORG (VG) Harmeet Singh (30) er så imponert over Marti Cifuentes (37) at han tror katalaneren kan ende opp i en europeisk storklubb. Men neste steg kan bli Sverige eller Danmark.

NY KONTRAKT: Marti Cifuentes har - stikk i strid med alle ekspert-tips - styrt Sandefjord til spill i Eliteserien også neste år. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Sandefjord har allerede reddet eliteseriekontrakten, men klubben - som var spådd nord og ned av «alle» før sesongen - har sagt nei til å forlenge med suksesstrener Cifuentes.

– Vi ønsker ikke å gå i detaljer om noen spesifikke klubber, men både Allsvenskan og Superligaen er jo to riktig interessante ligaer med gode klubber, sier Cifuentes’ agent Morten Seeberg til VG.

Agenten bekrefter at de har konkret dialog med minst en klubb - men vil ikke avsløre hvor det er.

Marti Cifuentes selv vil heller ikke si noe konkret, men på VGs spørsmål om han ønsker å forbli i Skandinavia, svarer han:

– Ja, jeg har likt meg både i AIK og i Sandefjord og blir gjerne. Og jeg har svensk kone og prøver å lære meg skandinavisk kultur.

I AIK jobbet Cifuentes et drøyt år med akademiet og B-laget. I hvalfangerbyen fikk han sjansen som hovedtrener for to og et halvt år siden.

– Det har løpende og spesielt nå i høst vært god interesse for Marti, så derfor er vi trygge på at vi lander den helt riktige muligheten. Akkurat nå er det konkret dialog, men om vi finner en endelig løsning i morgen, i neste uke eller til sommeren, stresser vi ikke med. Det viktigste er at det blir riktig for alle parter, sier agent Seeberg.

– Hva synes du om Sandefjords håndtering av saken, at de valgte å ikke forlenge og hvordan de har opptrådt internt og eksternt?

– En klubb er alltid i sin fulle rett til at vurdere om den vil forlenge med en trener eller ei. På samme måte som en trener alltid er i sin fulle rett til å vurdere om han vil forlenge med en klubb eller ei. Det synes jeg er helt normalt. Sandefjord ga Marti en god mulighet til å bli trener i Norge og sett utenfra har begge hatt en god reise, fortsetter Seeberg.

Harmeet Singh er veldig imponert over den jobben som Marti Cifuentes har gjort:

– Dette trenerteamet er noe av det bedre jeg har vært borti. Jeg hadde troen fra dag én. Veldig dedikerte, og vi spiller fin totalfotball.

– Hvor god er Cifuentes?

– Det hadde ikke forundret meg om han om noen år kan havne i en europeisk toppklubb. Se hva han har fått til på to og et halv år med et så lite budsjett som Sandefjord har. Det er en like stor prestasjon som å ta gull med Bodø/Glimt.

Marti Cifuentes smilte bredt onsdag kveld etter å ha sikret videre eliteseriespill allerede to kamper før slutt.

– Spillerne har gjort en fantastisk jobb hele sesongen. Jeg er glade både for dem og supporterne og klubben. Dette er en massiv prestasjon av en liten klubb.

– Hva sier du om interessen fra skandinaviske klubber?

– Jeg er fokusert på avslutningen med Sandefjord, men det er bra med interesse - det viser at vi har gjort en anstendig jobb. Men nå skal jeg feire jul i Barcelona, så får vi se.

Cifuentes er Barcelona-mann og utdannet ved Cruyff-instituttet.

– Hvordan er det å være Cruyff-mann i Skandinavia?

– Det er viktig å forstå kulturen og respektere verdiene her. Men det er selvfølgelig en litt ulik mentalitet. Min kone er svensk, så jeg prøver å lære mye fra henne.