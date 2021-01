Dortmund-toppens råd til Haaland: – Gjør som Lewandowski

Borussia Dortmunds sportsdirektør Hans-Joachim Watzke tror klubben får beholde Erling Braut Haaland en stund til og kommer med råd til den norske superspissen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

RÅDES TIL Å BLI: Erling Braut Haaland rådes til å bli værende i Borussia Dortmund. Her fra en kamp mot Köln i november 2020. Foto: Martin Meissner / Pool AP

NTB, VG

Watzke har uttalt seg om overgangsryktene rundt både Haaland og Jadon Sancho i et stort intervju med Kicker. Der får han blant annet spørsmål om han tror Haaland kommer til å bytte klubb i sommer.

– Jeg tror ikke det. Erling og hans agent Mino Raiola vet hva de har i oss, sier Watzke, før han kommer med et tips til nordmannen:

– Jeg kan bare råde ham til å gjøre som Robert Lewandowski. Han ga seg tid til å modnes til en spiller i absolutt verdensklasse i Dortmund.

Se hvordan Braut Haaland reagerte da han fikk Liverpool-spørsmål:

Storscoreren Lewandowski, som nylig ble kåret til årets spiller i FIFAs årlige kåring, spilte i Dortmund fra 2010 til 2014. Der vant han ligaen to ganger og ble toppscorer i 2014 før han dro til storklubben Bayern München.

– Må være i verdensklasse

Watzke er klar på at også Haaland fort kan ende opp i en større klubb enn Dortmund.

– Det er klart at hvis Erling skulle forlate oss på et tidspunkt, vil han bare gå til en enda større klubb. Hvis du blir med i en klubb som – for å bare gi et eksempel – Real Madrid, må du være i verdensklasse.

Verdens største fotballklubber ryktes stadig å være ute etter Haaland, senest i Manchester Evening News , som melder at spissen vil være øverst på Ole Gunnar Solskjærs ønskeliste i Manchester United i 2021.

Påvirket Sancho

En annen som har vært høyt på ønskelisten til Solskjærs United er Haalands lagkamerat Jadon Sancho.

I fjor sommer var det mye som tydet på at den engelske lynvingen skulle ende opp i Manchester, men Sancho ble til slutt værende i Dortmund.

20-åringen har ikke vært fullt så god denne sesongen og scoret sitt første mål i Bundesliga for sesongen da Dortmund vant 2-0 over Wolfsburg søndag.

Watzke tror overgangssagaen fra i fjor sommer kan ha påvirket Sancho.

– Ubevisst hadde Jadon sannsynligvis allerede forberedt seg litt på en forandring. Jeg tror i det minste at han hadde tenkt så mye på det at han mistet kvikkheten.