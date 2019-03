VM-helten mener gulløpet lærte ham noe viktig: – Jeg har kanskje vært litt for feig de siste årene

HOLMENKOLLEN: Hans Christer Holund hadde ikke engang tatt en individuell verdenscupseier tidligere. Han hadde riktignok bronsemedalje fra Pyeongchang-OL på merittlisten, men det var gull som gjaldt forrige søndag i Seefeld.

Russeren Aleksandr Bolsjunov kom stadig nærmere, men Holunds krefter holdt helt inn. 30-åringen fra Nittedal kunne juble for VM-gull på femmila.

Bare seks dager senere skal Holund og resten av verdens beste langrennsløpere pine seg gjennom samme distanse nok en gang. Da i lørdagens tradisjonelle Holmenkollen-renn.

– Det er så nære hjemmebane det kan bli for min del. Uansett hvordan det ender lørdag, blir det en folkefest og moro, sa Holund da han møtte pressen fredag.

Ønsker å våge mer oftere

Lyn-løperen er klar på at det ville smakt med en seier på hjemmebane. En eventuell Holmenkollen-triumf vil imidlertid neppe komme på samme måte som den i Seefeld gjorde.

Da rykket Holund tidlig i løpet. Allerede før 20 kilometer var unnagjort. Dermed ble det mange kilometer alene, med kun sitt eget hode å kjempe mot.

– Kommer du til å rykke tidlig nok en gang?

– Nei, svarte Holund kontant, før han smilte bredt.

– To femmiler på seks dager er litt i tetteste laget.

Men selv om han sannsynligvis ikke rykker like tidlig på lørdag, lærte Holunds gulløp i Seefeld ham en viktig lekse.

– Det jeg sitter igjen med er at jeg må tørre å prøve det jeg gjorde forrige søndag litt oftere. Det å gå tidlig og våge mer. Jeg har kanskje vært litt for feig de siste årene. Du vinner ikke skirenn ved å «safe». Jeg har sett det nå.

– Det han gjorde er ganske vanvittig

Flere dro paralleller mellom Holunds gulløp og måten svenske Johan Olsson rykket tidlig på femmila i VM i Val di Fiemme i 2013.

Lagkamerat Martin Johnsrud Sundby mener løpet til «HC» var enda mer imponerende enn svenskens.

– Det å ture rundt alene i 32 kilometer som «HC» gjorde siste dagen er ekstremt imponerende. Det han gjorde er ganske vanvittig. Man snakket mye om Johan Olsson og det han gjorde i Val di Fiemme, men det «HC» gjorde var til de grader mye lengre og tøffere spør du meg, sa Sundby, som brukte muligheten til å fleipe litt om femmilshelten:

– Vi planlegger å sende av gårde Hans Christer rundt 16 kilometer, så får han se hvor langt han kommer.

Christian Breidlid

Overraskende gull

Da han sto øverst på seierspallen i Seefeld, kjente Holund hvordan tårene presset på. Det var et emosjonelt øyeblikk.

Nå har det begynt å synke inn: Hans Christer Holund kan kalle seg verdensmester.

– Jeg har begynt å ta det innover meg. Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke hadde trodd jeg skulle reise hjem fra VM med et gull. Det var en stor opptur. Man har selvfølgelig et mål om gull og trener for det, så når du først tar det, sitter du igjen med en utrolig bra følelse.

I en alder av 30 år er Holund godt voksen som skiløper. Han utelukker på ingen måte at han kan holde på en stund til. Dermed kan det fort hende man får se han i 2022. Da arrangerer Beijing vinter-OL.

– Det er tre år til OL, så jeg tar ett år av gangen. Jeg kommer til å fortsette så lenge jeg er god nok til å kjempe om seiere i verdenscupen.

Christian Breidlid

Vil være stort med seier i Kollen

Livet er blitt litt annerledes for Holund siden forrige søndag. Et VM-gull gjør gjerne litt med hverdagen.

– Det har vært ganske bra med trøkk. Det var litt etter OL-medaljen i fjor, men ikke på langt nær like mye som nå.

Han synes det er hyggelig med oppmerksomheten.

– Det er bare hyggelige meldinger og forespørsler som kommer inn.

Holund er litt utladet etter VM-triumfen, men det er definitivt ikke umulig for ham å vinne sitt andre femmilsløp på en uke. Seier på lørdag vil ikke overgå mesterskapsmedaljene han har, men femmila i Holmenkollen henger høyt.

– Det er det største du kan vinne utenom mesterskap. Det er et mål alle skiløpere har, tror jeg. Om det skjer lørdag gjenstår å se. Jeg er i god form og det er begrenset hva som kan ha skjedd den siste uken.