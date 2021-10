Tok seks gull i ungdoms­meister­skapen: – Kjekt å få uttelling for alle timane eg legg ned

Elleve gull, seks sølv og ti bronsemedaljar blei fasit for Stavanger svømmeklubb under ungdomsmeisterskapen på heimebane i helga. Aller best gjekk det for 16 år gamle Susanne Steinnes.