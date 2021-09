Johaug vil ha OL til Norge: – Vi har alle muligheter

– Jeg skulle ønske at OL kunne komme i Norge igjen. Det er lenge siden. Det er noe med den samlende stemningen rundt et sånn arrangement. Vi så det bare under Oslo-VM i 2011. Jeg håper Norge tar på seg OL i fremtiden, sier Johaug til VG.

Som «verdens beste vinternasjon» mener 33-åringen at det er på tide at Norge igjen tar rollen som arrangør og festholder.

– Jeg føler at når vi er vokst opp i et land med masse snø, er det synd at vi skal reise til Kina som trolig må produsere kunstsnø for at vi skal kunne gå. Vi har alle muligheter her hjemme, mener Johaug.

Neste på arrangør-listen er Milano/Cortina d’Ampezzo i 2026.

Senterpartiet fikk en opptur under valget og er i regjeringssamtaler for tiden med Arbeiderpartiet. SP har varslet at de vil tilstrebe et OL i Norge i 2034, basert seg på gjenbruk av arenaer og et lavt klimaavtrykk.

– Vi har en positiv grunnholdning under gitte forutsetninger, så er det idretten som må komme med oppsparket, sier Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet.

Johaug kan mer enn å gå på ski:

I 2014 var det folkeavstemning i Oslo om en OL-søknad til 2022. Det endte med nei og at Høyres stortingsgruppe anbefalte å ikke gi statsgaranti til OL.

– Det var veldig synd at det glapp sist. Det er ikke tvil om at det burde vært en enkel sak å få OL Norge. Vi må for guds skyld bruke anleggene vi har. Det nytter ikke å begynne og bygge alle anlegg på nytt for hvert OL. Hos oss ligger jo det meste der, hva er problemet? Det er jo bare å sette i gang!, sier Arild Monsen, sprint-trener for herrene, bestemt.

– Det hadde vært gøy å få OL til Norge. Det er veldig lenge siden 1994, så veldig gjerne om det blir, men jeg tror ikke jeg er på startstreken da for å si det sånn. Men det er vel på tide igjen, sier løperen Heidi Weng.

Dronningen av vinter-OL, Marit Bjørgen, mente overfor VG i sommer at tiden er kommet for å arrangere OL på norsk jord igjen, og at Norge kan påvirke måten OL kan arrangeres på positivt.

Prislappen for å arrangere OL har fått kritikk for å være ute av kontroll.

Styremedlem i IOC, Kristin Kloster Aasen (60), leder kommisjonen som holder i dialogen med mulige fremtidige arrangører. Hun sa til VG i sommer at IOC vil dempe kravene til vertsbyene.

– Nå skal man ikke lenger bygge en rekke nye stadioner eller infrastruktur fordi man skal arrangere OL. Det er helt snudd på hodet. IOC er opptatt av å bli en relevant organisasjon som er rigget for fremtiden. Det er det disse reformene handler om, sa Kloster Aasen.