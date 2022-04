BODØ/OSLO (VG) Kjetil Knutsen (53) er fortsatt oppgitt over oppførselen til Roma-leiren, men Bodø/Glimt-treneren har aldri følt seg utsatt for «et overgrep».

– Det å ordlegge seg riktig akkurat når man får en mikrofon i fjeset ... Det var egentlig «angrep» jeg skulle si. Det er forskjell på «angrep» og «overgrep», så jeg føler at ordet ble for sterkt. Jeg har ingen problemer med å beklage. Jeg skal ikke fremstille meg som noe offer i det. Så jeg beklager at jeg brukte det ordet, det var ikke tilsiktet, sier Knutsen i en felles presseseanse etter mandagens 5-1-seier over Vålerenga på Aspmyra.

Knutsen ble henvist til tribunen etter en fysisk konfrontasjon med Romas keepertrener Nuno Santos etter det første oppgjøret mellom lagene, og Glimt har hele tiden vært tydelig på at de mente behandlingen Knutsen fikk var urettferdig.

Knutsen fikk imidlertid kritikk for det han sa til NRK etter hjemkomst:

– Det jeg har vært med på er et overgrep. Så sterke ord vil jeg bruke. Det har vært en ambivalent følelse å stå i det, men akkurat nå er jeg ferdig med det, sa Knutsen til NRK da han landet på Bodø lufthavn fredag kveld.

Kritikerne reagerte blant annet på at han brukte et ord som også kan forbindes med alvorlige forbrytelser. NRK-kommentator Jan-Peter Saltvedt mente på sin side at Knutsen og Bodø/Glimt burde legge bort offerrollen.

«Behandlingen av Kjetil Knutsen den siste uken har ikke vært et «overgrep». Mulig han opplever det, men burde aldri sagt det. Det devaluerer et ord som er forbeholdt alvorligere saker med reelle ofre. For noen av disse kan en slik ordbruk oppleves som respektløst», skrev tidligere E24- og Medier24-redaktør, og Glimt-supporter, Gard L. Michalsen på Twitter.

VG problematiserte også Knutsens uttalelser i en sak søndag, der bergenseren også fikk støtte. Høyskolelektor Dag Inge Fjeld fra Høyskolen Kristiania, som foreleser i reklame og markedsføring, tror ikke saken har skadet omdømmet til Glimt-treneren.

– Min reaksjon da jeg så at han ble henvist til tribunen, var at dette var veldig urettferdig. Urimelig var det ordet jeg tenkte, urimelig og urettferdig. Når han da sier at det var et overgrep, så tenker jeg, at de fleste tenker at det var et overgrep mot ham som en trener, sa Fjeld til VG søndag – men støtter også synet om at begrepet har mer alvorlige konnotasjoner.

Knutsen sier videre på mandagens presseseanse at det ikke var en hyggelig opplevelse, men at han ikke ønsker å rippe mer opp i saken.

– Men jeg kan si at den historien jeg har fortalt har vært sannheten.