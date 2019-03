Millioner pleier å se kampene. I natt kan han bli en av sportens største stjerner: – Vil bety mye for Norge

Natt til søndag kan bli vært minneverdig for Jack Hermansson.

Nattens motstander i Philadelphia er David Branch. Han er rangert som nummer elleve i UFCs mellomvektsklasse. UFC er på mange måter MMA-sportens Formel 1 og den største scenen man kan stå på.

Kampsportprofilen er opprinnelig svensk, men har bygd hele Mixed Martial Arts -karrieren i Norge. Han regnes gjerne som en svensk-norsk utøver – han går ut i arenaen både med norsk og svensk flagg. Han er også medlem av norske Frontline Academy i Oslo.

Og gevinsten ved seier i natt er etter alt å dømme svært stor for 30-åringen.

– Denne kampen betyr veldig mye. Om Jack vinner, er han rangert. Da er han på plass, sier Andreas Roaldsnes, som skriver om MMA for nettstedet MMA-revyen.

Kan bli rangert utøver

Om Hermansson vinner, og deretter blir rangert blant topp 15 i UFC, vil han for alvor ta steget inn i verdenseliten.

Da vil han få bryne seg mot de aller beste motstanderne, i de største kampene.

– Oppmerksomheten blir helt annerledes med en gang han er rangert. Kvaliteten på kampene er annerledes og tittelbeltet er i sikte. Han kan bli en «headliner» når han møter interessante motstandere i UFC-stevner, sier Roaldsnes.

MMA-skribenten tror ikke det vil være spesielt langt fra seier mot Branch til kamp om tittelbeltet for Hermansson.

– La oss si at han blir rangert som nummer elleve eller tolv etter seier mot Branch. Da kan tittelbeltet være en eller to kamper unna, litt avhengig av hvem som er motstanderne.

Roaldsnes tror en mulig tittelkamp for Hermansson kan finne sted allerede på slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020, dersom alt går etter planen sportslig.

Robert Whittaker er for øyeblikke tittelholder i mellomvektsklassen.

FÅTT MED DEG DENNE SAKEN? Stor kåring: Dette er de fineste og styggeste draktene i Eliteserien

Vunnet fire av de fem siste

Hermansson har selv erkjent hvor stor betydning den kommende bataljen mot Branch har.

– Din neste kamp er alltid den viktigste i karrieren, for det er alltid noe som står på spill. Men denne gangen er det mye som står på spill, har han sagt til VG.

Hermansson har vunnet sine fire av sine fem siste UFC-kamper. Det er momentumet fra disse fire kampene som nå har ført han til verdenselitens dørstokk.

– Jack har vært imponerende i det siste, sier Roaldsnes.

– Det vil bety mye for norsk MMA om han blir rangert. Vi har aldri hatt en topp rangert utøver tidligere, legger han til.

RICARDO MORAES / Reuters / NTB scanpix

Tror Hermanssons stil kan være en fordel

Han tror den «norske» utøveren bør ha veldig gode muligheter mot 37 år gamle Branch.

– Branch er veldig tøff og godt rangert, men helt sikkert mulig å slå. Jack har også en stil som kan passe godt mot Branch, sier Roaldsnes.

Branch er kjent som en sterk bryter, men i nattens kamp møter han en motstander som ikke vil ha noe imot å også kjempe nede på matten. Hermanssons store styrke er nemlig også innen bryting.

– Jack er en bryter og Branch er mulig å ta ned. Jeg kan ikke se for meg at han havner i en av Branchs jiu-jitsu-feller. Stående tror jeg også Jack kan henge med. Han vil nok se etter en mulighet for å legge Branch i bakken.

Dagbladet skriver at UFCs kommunikasjonssjef, Vicky Coghlan opplyste at kampen potensielt kan bli sett av en milliard seere.

PS: Viaplay sender stevnet i Philadelphia direkte fra midnatt.