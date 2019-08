Snøbrettkjøreren Max Parrot (25) fikk sjokkbeskjeden da han gikk til legen. Kulen var ikke det han trodde.

Canadieren, som tok OL-sølv i slopestyle i Pyeongchang, har vunnet X Games fem ganger. Han er mestvinnende i big air-historien. Nå er han i Norge, klar for X Games i Telenor Arena lørdag. Etter over et halvt år med behandling for sykdommen som ble oppdaget i oktober, føler han seg klar igjen.

– Da jeg kjente kulen på halsen, tenkte jeg bare at det var en hoven kjertel, sier han til Aftenposten.

Han ventet på at det bare skulle gå over, at det ikke var noe farlig, men han tok feil.

Fakta: Max Parrot Født: 6. juni 1994 Kommer fra: Cowansville, Canada Bor: Bromont, Canada Høyde: 180 Yrke: Profesjonell snøbrettkjører Meritter: Har vunnet X Games 5 ganger og har tilsammen 9 medaljer. Big air er den beste disiplinen. Har OL-sølv fra Pyeongchang, 5. plass fra OL i Sotsji.

Da han fikk høre at det var Hodgkins lymfom, som er en kreftform med stor og ukontrollert vekst av lymfeceller, ble han skremt.

– Ja, redd er det rette ordet. Legene ville sette i gang med behandling etter bare halvannen uke. Det var tidlig i sesongen i fjor, og jeg lurte på om det var mulig å utsette behandlingen, ler Parrot.

Ingen pasienter med en slik sykdom hadde spurt om noe lignende, svarte legene. Han fikk klar beskjed: «Hvis du ikke behandler sykdommen, kan du dø av den».

– Da jeg hørte det, forandret jeg mening. Jeg skjønte at jeg hadde vært dum.

– Tenkte du på at du kunne dø?

– Jeg ville ikke tenke på det. Det viktigste var å være positiv. Jeg bestemte meg for å gjøre alt som var mulig for å bli frisk.

Støtten har hjulpet

Han fikk mye støtte fra andre toppidrettsutøvere da meldingen gikk ut om at han var rammet.

– De hjalp meg til å være mentalt sterk.

Parrot måtte starte med cellegift. Han ble slått ut hver gang det skjedde. Sakte responderte kroppen.

Max Parrot gikk fort ut med at X Games i Norge var målet for ham. Det hjalp ham gjennom den vanskelige perioden.

– Da jeg skjønte at Norge skulle ha denne store konkurransen igjen, fikk jeg noe å se frem mot. Og det har i hvert fall hjulpet meg gjennom siste del av behandlingen.

Fakta: X Games i Norge Foregår lørdag på Telenor Arena på Fornebu. Har deltagere i snøbrett, ski, skateboard og moto X. Det er ni finaler og 27 medaljer som skal deles ut. Nordisk kvalifisering menn starter kl. 12. Deretter går det slag i slag i 10, 5 time. Aldri har en arrangør laget en big air-konkurranse gjennom taket. For første gang i X Games er det er kombinasjon av så mange sommer- og vinterøvelser på samme sted. I big air er Birk Ruud den beste fra Norge. Tonje Pedersen er første norske jente som skal skate i X Games. Kvinner og menn får samme premiebonus: 20.000 dollar.

Har et mål i fremtiden

Parrot forteller at han har trent hele tiden, men i starten på et veldig lavt nivå. Derfor ble det nok å ta tak i senere. Musklene måtte bygges opp igjen.

Målet er OL i Beijing i 2022. Dessuten ønsker han å gå i gang med mer filming.

– Hvor lenge kan du være på topp som snøbrettkjører?

– Noen slutter når de er 25, noen holder på til langt ut i 30-årene. Mye er avhengig av at jeg unngår skader.

– Du er mestvinnende i big air i X Games gjennom tidene, men du har aldri vunnet akkurat den øvelsen Norge. Hva er målet nå?

– Å ta gull. Jeg ønsker meg tilbake til å være øverst på pallen. Og det skal jeg gjøre alt for å få til.

Gjør det på sin måte

På spørsmålet om hvordan det er mulig å holde seg på et så høyt nivå gjennom mange år, svarer gullgutten at han alltid har trent mye. Dessuten er han disiplinert. Og vanligvis driver han også med trampoline om sommeren. Han ønsker å pushe grenser og lære nye tricks slik at han kan si:

– Dette er min måte å gjøre det på – my way.

Snøbrettikonet er kjent for å ha vært den første som er kommet med mange nye tricks i denne idretten. Det er han stolt av.

– Når jeg starter med å innøve et tricks, er jeg skremt. Da er jeg ikke sikker på om det er mulig. Og før jeg setter i gang, er det mye visualisering. Målet er å bli komfortabel under utførelsen.

En utøver utenom det vanlige

– Det er gledelig at Max er frisk. Han er en viktig utøver i big air-disiplinen, sier Henning Andersen.

Han er daglig leder hos arrangøren og har hatt kontakt med Parrot hele veien. Andersen har vært spent på om det lot seg gjøre å få ham som deltager. Parrot har deltatt her tidligere, med 2. plass som best.

– Det vet jeg at han ikke er fornøyd med.

Det som kjennetegner sølvvinneren fra OL, er at han sjelden er utenfor pallen. Han er trygg og gjennomfører nesten alltid. Utenfor arenaen er han også til å stole på.

– Max er ikke den rockestjernen du innimellom finner i actionsport. Han er drømmeutøveren som stiller opp på trening og møter, en til å stole på, som har fokus på oppgavene.

Andersen forteller at da arrangøren fikk pes av utøverne under konkurransen i Hafjell i 2017, og det med rette, var det Parrot som var den konstruktive.

– Han forsto at konkurransen måtte gjennomføres.