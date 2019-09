Langrennsstjernene i sorg over Hanevold: – Han har betydd mye

En av Norges aller mest fremgangsrike skiskyttere døde tirsdag, 49 år gammel. Dermed har skimiljøet mistet en stor profil.

Langrennsprofilene husker Hanevold for hans prestasjoner på idrettsarenaen, men også for egenskapene han hadde som menneske.

– Jeg vil huske han som en vanvittig god skiskytter. Jeg må berømme han for det han har gjort både i og utenfor løypa. Han har satt sine spor, sier Johannes Høsflot Klæbo til NTB.

Landslagskollega Hans Christer Holund bruker begrepet «hel ved» når han skal minnes den avdøde skiskytterprofilen.

– Han var tvers gjennom ærlig og real. Jeg kan ikke si et eneste negativt ord om Halvard Hanevold, og så synes jeg at det som skiller seg litt ut ved han, er at han kanskje ikke var det største talentet og litt som meg ikke helt finslepen teknisk. Jaggu rasket han likevel med seg VM- og OL-gull, han var et arbeidsjern. Sånne personer setter jeg veldig høyt, sier han til NTB.

– Det er veldig trist å miste en sånn person. Han har betydd mye for skiskytingen, men også på tvers av mange idretter, tilføyer verdensmesteren fra femmila i Seefeld forrige sesong.

Heiko Junge / Scanpix

Særegen teknikk

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum møtte også Hanevold i flere private settinger.

– Jeg husker han som en fantastisk skiskytter. Uortodoks i stilen og en som dro seg fram på pur vilje virket det som. Jeg er ikke eldre enn at jeg husker han som en av de store i min spede ungdom. I de senere årene jeg vært så heldig og møtt han i flere sosiale sammenhenger, senest i en bursdag til en veldig god venn av meg, sier han til NTB.

Han beskriver skiskytterprofilen som «en vanvittig fin type å prate med, hyggelig og kunnskapsrik». Beskjeden om Hanevolds bortgang kom som et sjokk på landslagstreneren.

– Det var rett og slett en ufattelig trist beskjed å få, sier Nossum.

Didrik Tønseth trekker i likhet med mange andre fram Hanevolds litt spesielle teknikk i skisporet.

– Det var han og Bjørndalen vi så på. Han hadde en særegen skøyteteknikk, det husker jeg best. Om det ikke så så bra ut, gikk det fort. En type som løste ting på sin måte, sier Tønseth.

Berit Roald / NTB scanpix

Motiverende ekspertkommentator

Emil Iversen trekker også fram Hanevolds egenskaper i kommentatorboksen når han blir bedt om å sette ord på skiskytterprofilens bortgang.

– Jeg vil huske han som en skiskytter som kanskje ikke var stilren, men en veldig god idrettsutøver som tydeligvis må ha hatt et skikkelig killerinstinkt og vinnerskalle. Og så husker jeg han de siste årene som en sjelden kul og motiverende ekspertkommentator som kommenterte skiskyting med glimt i øyet og veldig mye kunnskap, sier Iversen til NTB og tilføyer:

– Jeg synes han virket som en kar som var lett å bli glad i og en trivelig og jordnær fyr.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen mottok også meldingen om Hanevolds brå bortgang med sorg. For han ble det en ny påminnelse om livets sårbarhet.

– Jeg kjente han ikke personlig, men jeg må bare si at det er ufattelig trist. Med tanke på det vi har vært gjennom i gruppa vår, blir man sjokkert og ser hvor skjørt livet er. Jeg tenker på hans familie, sier Monsen.

Halvard Hanevolds karriere rommet tre OL-gull, fem VM-gull og i alt 22 medaljer fra OL og VM.