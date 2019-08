Sandviken et steg nærmere finale-revansj

Sandviken – Grei 9–0

STEMMEMYREN: I fjor spilte Sandviken seg til klubbens første cupfinale på 23 år. Selv om bergenserne der ble utklasset av suverene LSK, var finalen et symbol på en stor opptur klubben opplever.

– Cupfinalen betydde veldig mye. Det skapte en enorm entusiasme i hele klubben. Det var et stort høydepunkt, sier klubbleder Mette Hammersland.

I tillegg til finalen, var medaljekamp i toppserien, grønne tall i regnskapet og tre spillere i VM-troppen beholdningen etter fjorårets sesong i Sandviken.

Bård Bøe

Revansjelystne

– Det var ikke flaks at vi kom til cupfinalen i fjor, sier Hammersland, som konstaterer at det var klasseforskjell mellom de to finalistene.

– Vi har veldig lyst på en revansj i cupfinalen i år. Det tror jeg også er helt realistisk at vi kan klare. Men cupen er vanskelig, og man må vise i slike kamper som i dag at man er god nok, sier hun.

Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN NORWAY

Heggernes Jensen-perle

Det gjorde Sandviken til gagns på Stemmemyren onsdag kveld. Da tok de imot Grei, som ligger midt på tabellen i 1. divisjon, til kamp i cupens tredje runde. Der ble nivåforskjellen tydelig.

Det var spilt et sjansefattig kvarter, før Amalie Vevle Eikalnd dunket ballen i tverrliggeren fra 20 meters hold. Det vekket vertene.

Fem minutter seinere vendte Maria Brochmann på 18 meters hold, og curlet ballen det lengste hjørnet: 1–0.

Marina Heggernes Jensen ville ikke være noe dårligere. Hun doblet ledelsen, da hun 35 minutter ut i kampen sendte ballen i en nydelig bue over keeper på et halvvolleyskudd fra om lag tjue meter.

Like før pause scoret Maria Brochamnn sitt andre, da hun headet inn et presist innlegg.

3–0 etter halvspilt tid.

Sandvikens nye kaptein om spillerflukten: – Jeg er ikke bekymret

Sandvikens dominans fortsatte etter hvilen. Camilla Ervik ble byttet inn i pausen, og svarte med å pirke inn 4–0 etter to minutter på banen.

Fem minutter seinere scoret Lisa Fjeldstad Naalsund på straffe.

Overkjøringen fortsatte da Amalie Vevle Eikeland, banket ballen i nettaket fra spiss vinkel 20 minutter før slutt. Lisa Fjeldstad Naalsund fulgte opp, og scoret tre mål (!) på kort tid.

Det endte med en overbevisende 9–0-seier for Sandviken.

Fornøyd trener

Bjørn Erik Larsen

– Jeg synes det er en veldig solid innsats av oss i dag, sier Sandviken-trener Patrik Hansson, som holder den norske cupen er veldig høyt.

Han er særlig glad for at mange ulike spillere tegner seg på scoringslisten, og får gode opplevelser inn mot en tøff høstsesong.

– Vi er på riktig vei. Vi klarer å ta ut det vi trener på i kamper, sier Hansson, som nå ser frem mot Eliteseriekamp mot Lyn til helgen.

– Lyn er veldig godt organisert. Det handler om å bryte ned deres defensiv til helgen, sier han.

Fakta: Sandviken IL – Grei Kvinner Elite 9–0 (3–0) NM kvinner, 3. runde Stammemyren kunstgress Dommer: Michael Szajnfeld (Flaktveit Idrettsklubb) Tilskuere: 259 Målscorere: Maria Brochmann x2, Marina Heggernes Jensen, Camilla Ness Ervik, Lisa Fjeldstad Naalsund x4, Amalie Vevle Eikeland, Sandviken. Sandviken: Benedicte Iversen Håland, Marte Bjelde Hjelmhaug, Ingrid Østervold Stenevik, Ingrid Marie Karlsen Spord, Ingrid Ryland, Ingrid Altermark (Camilla Ness Ervik 45'), Lisa Fjeldstad Naalsund, Amalie Vevle Eikeland, Marina Heggernes Jensen, Maria Dybwad Brochmann (Marija Brummel 45'), Kennya Cordner (Sofie Skjelstad Jensen 51')

Kvartfinaleklar

Etter målfesten onsdag, er Sandviken videre til neste runde, og håpet om å revansjere fjorårets cupfinale lever i beste velgående.

– Jeg tror det er fult mulig for oss å gå hele veien i år, sier Sandviken-kaptein Ingrid Marie Karlsen Spord.

I går kvalifiserte også et annet bergenslag seg til kvartfinalen i cupen. Arna-Bjørnars nye spiss fikk se sine ferske lagvenninner ta seg videre etter å ha slått Stabæk 3–2 etter ekstraomganger på Myrdal Stadion.

Hvem Arna-Bjørnar og Sandviken møter i kvartfinalene, trekkes torsdag 8. august.

Kvartfinalene spilles 21. august.