Champions League-spill i en tynn tråd for LSK etter tap

LSK Kvinner tapte 2-3 i mesterligakvalifiseringskampen mot Anderlecht lørdag. Dermed kan det bli tøft for det norske laget å nå cupspillet.

Både LSK og Anderlecht kom fra solide seiere i sin første kamp i mesterligakvalifiseringen, der fire lag møtes til gruppespill. LSK lekte seg med nordirske Linfield (4-0) i den første kampen, mens Anderlecht kom fra 5-0-seier mot PAOK.

Lørdag møttes de to lagene på Constant Vanden Stock stadion i Brussel. Der var det vertene som kunne juble for seier.

Ingen av lagene maktet å score i den første omgangen, men publikum trengte ikke vente lenge etter hvilen på kampens første scoring. Ina Gausdal knuste alt og alle i luften på en corner og stanget de kanarigule i ledelsen.

Ledelsen holdt kun i to minutter. Da satte Laura Rus inn utligningen før Laura De Neve ga Anderlecht ledelsen etter et frispark. Tre minutter før full tid ble vondt verre for LSK da Mariam Abdulai økte den belgiske ledelsen.

Sophie Roman Haug satte inn 2-3 to minutter senere, men da rant tiden ut for Hege Riises damer. Da sluttsignalet gikk, var det klart at det ble LSK-tap og at mesterligahåpet henger i en tynn tråd.

Nå må LSK ha hjelp fra Linfield samtidig som PAOK må beseires. Kampene spilles tirsdag.

Vinneren av kvalifiseringsgruppen går rett inn i 16-delsfinale i mesterligaen.