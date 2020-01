Eckhoffs eventyrsesong fortsetter: – Kunne kose meg på sisterunden

Tiril Eckhoff vant overlegent skiskytterjaktstarten i Rupholding.

Tiril Eckhoff kunne nok en gang smile bredt etter seier i verdenscupen. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB scanpix

NTB

Det er Fossum-løperens sjette seier på de siste åtte konkurransene.

Iført den gule verdenscuptrøyen for første gang i karrieren, holdt Eckhoff høy fart i sporet og skjøt godt. Trøyen fikk hun etter at hun vant sprinten onsdag.

– Når du står på siste stående, gir det et kick. Det er et sånn «one-man-show» der alle heier på deg, og det føles digg. Så kunne jeg kose meg på sisterunden og være litt klisjé og plukke opp et flagg, sa en lattermild Eckhoff til NRK.

Det ble med én bom på standplass, noe som holdt til en overlegen seier. Dermed gjorde hun rent bord i Rupholding med tre seire av tre mulige etter at hun også sto øverst på pallen på sprinten og stafetten.

På standplass har Tiril Eckhoff tatt store steg. Søndag plaffet hun ned 19 av 20 blinker. Foto: Matthias Schrader, AP / NTB scanpix

Eckhoff skjøt glimrende på liggende og traff på ti av ti. I tillegg bommet både Dorothea Wierer og Hanna Öberg, de to nærmeste konkurrentene, én hver på den andre liggende, som gjorde at forspranget til Eckhoff bare økte og økte.

På den tredje skytingen bommet hun grovt på det tredje skuddet, samtidig som Öberg og Paulína Fialková hentet inn drøye 20 sekunder med fulle hus. Wierer bommet to skudd og falt av i kampen om pallen.

På den fjerde skytingen skjøt Eckhoff fullt hus og avgjorde jaktstarten. Med mange bom bak nordmannen kunne Marte Olsbu Røiseland kjempe om en pallplass, men to bom på siste sørget for at hun endte langt bak.

Eckhoff har naturligvis mål om å kjempe om den gjeve verdenscupkula denne sesongen. Hennes beste totalplassering i verdenscupen fra før er 7.-plassen fra 2013/14-sesongen.

(©NTB)

Publisert: Publisert 19. januar 2020 12:57 Oppdatert: 19. januar 2020 13:36

