Han selges fra West Ham etter å ha vært lånt ut til Haugesund.

Hull City Tigers melder på sitt nettsted at Samuelsen har undertegnet en kontrakt på 2,5 år med klubben som spiller i den engelske mesterskapsserien.

– Jeg gleder meg stort over å være her. Det var et enkelt valg å gå til Hull City, særlig med tanke på klubbens nyere historie, sier Samuelsen, som blir gjenforent med sin tidligere manager i Peterborough, Grant McCann.

– Manageren var også en viktig faktor. Han hadde stor påvirkning på meg under tiden min i Peterborough, og jeg ser fram til å jobbe med ham igjen, fortsetter 22-åringen.

Samuelsen var junior i Manchester City før han ble kjøpt av West Ham sommeren 2015. Siden har han vært utlånt til en rekke klubber, blant dem Blackburn og nederlandske Venlo.

LEST DENNE SAKEN OM SAMUELSEN? Utenlandsproffen måtte hjem for å redde karrieren

I fjor spilte den offensive midtbanemannen for Haugesund. Der spilte han i alt 39 kamper og bidro med 14 scoringer.

Samuelsen debuterte for Norges A-landslag i 2016, og han har spilt tre seniorkamper med flagget på brystet.

I Hull blir han lagkamerat med Markus Henriksen, som har havnet helt i kulden i den engelske klubben. Trønderen var kaptein for Hull i 2018/19-sesongen, men etter det har han ikke spilt en eneste klubbkamp.