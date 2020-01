Han er halvt brasiliansk og skulle bli fotballproff. Så la pappa en plan.

Som halvt brasiliansk var det selvfølgelig fotballspiller Lucas Braathen skulle bli. Men så fikk han los på skikjøring. Nå er 19-åringen fra Hokksund i verdenstoppen i alpint.

– Jeg må nesten bare innrømme at jeg er en ganske iskald type. Det er min sterke side, sier Lucas Braathen om å stå på toppen og lede Kitzbühel-slalåmen. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

KITZBÜHEL: De som var tidlig i den legendariske slalåmbakken i Kitzbühel for å se første omgang av slalåmrennet, var i ferd med å gå til lunsj.

Men alt var ikke over selv om sveitsiske Daniel Yule ikke overraskende hadde tatt ledelsen. Det var en 19-åring fra Hokksund som ville det annerledes.

I et par timer undret hele alpinverden seg på hvem denne guttungen fra Norge var. Han som hadde kjørt ned fra startnummer 34 og slått hele verdenseliten og lederen Yule med 33 hundredeler.

Fakta Lucas Pinheiro Braathen Født: 19. april 2000 Fra: Hokksund, og litt fra Sao Paolo. Bor: Oslo Klubb: Bærums Skiklub Meritter: Sølv i junior-VM i super G i 2019 og bronse i kombinasjonen i junior-VM 2019, sølv i lagkonkurransen i junior-VM 2018, to sjetteplasser i verdenscupen denne sesongen. Verdenscupdebut: 8. desember 2018

Egentlig fotballspiller

Etter at det hele var over og Yule til slutt hadde vunnet - og Braathen hadde «vunnet» en delt fjerdeplass sammen med Henrik Kristoffersen - forklarte han en nysgjerrig journalist fra den store franske sportsavisen L’Equipe noen få detaljer om seg selv.

– Jeg er en skiløper, men jeg skulle vært fotballspiller, forteller han på aksentfri engelsk til nysgjerrige franskmenn.

Selvfølgelig skulle han bli fotballspiller. Han som har en mor fra fotballandet Brasil. Han satset på fotball lenge, men det var noe som forandret seg.

På vei ned i folkehavet. Et sted mellom 20 og 30.000 tilskuere fikk se at Norge fikk en ny alpinstjerne i Lucas Braathen. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Ikke spør meg hvorfor jeg endte opp som skiløper. Men det ble så jævlig kult til slutt, at jeg bare måtte fortsette, forteller han til Aftenposten etter at det hele var over.

Sent i bakken

Han begynte egentlig sent å stå på ski. Som tre-fireåring hadde han prøvd seg. Men så gikk det noen år før han som niåring prøvde på nytt. Det falt i smak umiddelbart. Og da han fortalte pappa Bjørn Braathen at han ville bli god, ble det lagt planer.

Det vil si at da han var ti år, ble det lagt en tiårsplan. Den planen går ut i april i år og målet er at Lucas Braathen skal være i verdenstoppen.

– Ja vi ligger på plan, sier han og gliser.

Men han innrømmer også at pappa Bjørn har vært hard. Han har gjort det helt klart at du kommer ingen vei dersom du viker fra planen.

– Det er klart at det har vært stramme tøyler, men det har alltid vært fair. Den dagen jeg sa at jeg ville bli best, ble vilkårene endret. Han hadde en viss teori om hva som skulle til for å bli best. Han sa kun ifra dersom jeg gikk bort fra planen. Det er klart at det ikke har vært lett, men det er det eneste som gjør at jeg er her i dag.

Dette er Lucas Braathen nå nødt til å venne seg til. Etter den oppsiktsvekkende førsteomgangen og fjerdeplassen til slutt var hans navnetrekk ettertraktet. Foto: KURT BM HAUGLI

Til TV 2 har pappa Bjørn Braathen fortalt mer om hvordan planene har fungert.

– Jeg har vel vært ganske bestemt på at vi skal – så langt det er mulig – gjennomføre de planene vi har lagt, uavhengig av vær eller om Lucas en dag ikke hadde lyst. Men fakta er jo at dette nesten aldri har vært tema, for Lucas sin store styrke er målbevisstheten. Den har han hatt hele tiden. Jeg har aldri presset på når det gjelder resultater, men vært opptatt av å være fokusert og yte innsats på trening.

– Jeg er iskald

Sønnen går for å være en svært kul fyr som ikke lar seg ta av stundens alvor. At han ledet slalåmen i selveste Kitzbühel foran Henrik Kristoffersen, Daniel Yule, Clement Noel og resten av de mer kjente navn i alpinsirkuset, heftet ikke stort.

– Jeg må nesten bare innrømme at jeg er en iskald type. Det er min sterke side, og det er det som gjør at jeg kan takle situasjoner som i dag.

Og mens Norge fikk seg en ny stjerne i løpet denne søndagen i Kitzbühel, gikk alpinsjef Claus Ryste rundt i målområdet og gliste.

– Han har en fantastisk tilnærming til sporten. Han tenker ikke utfallet av det som skal skje, han bare konsentrerer seg om å kjøre godt på ski, sier Ryste til Aftenposten.

Også han er overbevist om at Lucas Braathen kan komme til å nå langt. Han kjører tre disipliner, har hatt sin styrke i storslalåm, men er nå blant de beste i verden også i slalåm.

– Det er kanskje litt tidlig å begynne og snakke om ham som vinner av verdenscupen sammenlagt. Men han kommer til å blande seg inn i kampen om pallen i mange løp fremover, sier Ryste.

Og så nevner vi i forbifarten at han er født i samme år (2000) som en annen iskald idrettsutøver som leverer når det gjelder som mest: Erling Braut Haaland.

Lucas Braathen i målområdet sammen med en tysk slalåmlgende, Felix Neureuther. Foto: MATHIAS MANDL / BILDBYRÅN

Kristoffersen lei misser

Henrik Kristoffersen delte fjerdeplassen med Braathen. Det ga han nok poeng til at han på nye er øverst på sammenlagtlisten i verdenscupen.

– Det er ingen grunn til å tenke på det på dette tidspunktet i sesongen.

Han gjorde noen feil til å begynne med i første omgang som ødela vinnersjansene.

– Nå er jeg møkk lei annen-, tredje- og fjerdeplasser. Nå må jeg vinne.

Han, og Lucas Braathen, får en ny sjanse allerede på tirsdag i det tradisjonelle kveldsrennet i Schladming.

Publisert: Publisert 26. januar 2020 17:10 Oppdatert: 26. januar 2020 17:30

Mest lest akkurat nå