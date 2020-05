Tidligere Real Madrid-spiller elsker sjakk: – Bruker mesteparten av fritiden min på det

Esteban Granero (32) har tidligere spilt for Real Madrid. Mer ukjent er det at han har en forkjærlighet for sjakk.

Esteban Granero feirer et mål med sine tidligere lagkamerater i Real Madrid. Da spilte han med blant andre Cristiano Ronaldo, Marcelo og Xabi Alonso. Foto: Andres Kudacki / AP

– Jeg elsker å se på og spille sjakk. Det er det jeg bruker mesteparten av fritiden min på, sier Esteban Granero til Chess.com.

Søndag var den tidligere Real Madrid-spilleren gjest under nettstedets direktesending fra nasjonscupen. I turneringen deltok flere av verdens beste sjakkspillere, der Kina til slutt gikk til topps.

Den spanske fotballspilleren, som i dag spiller for Marbella på nivå tre i Spania, åpnet opp om sin kjærlighet for sjakk.

– Jeg er en stor fan av sjakk. Jeg er profesjonell fotballspiller, men i et annet liv hadde jeg elsket å være profesjonell sjakkspiller, forteller han.

Blant de 14.000 beste i Spania

Selv har Granero en rating på 1610. Det gjør ham blant Spanias 14.000 beste spillere og blant de 200.000 beste i verden. Til sammenligning har verdensener Magnus Carlsen 2863 i rating.

– Det hjelper meg med å koble av fra fotballen. Du kan finne likheter mellom sjakk og fotball, sier Granero.

Tidligere har han også spilt for Getafe, Queens Park Rangers, Real Sociedad og Espanyol. Totalt fikk han 96 kamper for Real Madrid.

I Real Sociedad, der Martin Ødegaard i dag er en viktig brikke, ble Granero kjent med Levon Aronian. Armeneren er verdens syvende beste spiller og bor i San Sebastián – i samme by som den spanske klubben holder til.

– Jeg husker da jeg spilte sjakk med Aronian, så spilte han alltid det beste trekket. Jeg fortalte at nivået mitt var lavt, men han sa at han alltid må ta det beste trekket. Han ønsket alltid å gjøre sitt beste. Det sier litt om hans konkurranseinstinkt, forteller Granero.

Her er Esteban Granero i aksjon for Espanyol mot Real Madrid. Foto: SUSANA VERA / REUTERS

Fotball og sjakk

Det er ikke første gang at fotballspillere har vist interesse for sjakk – og motsatt. Simen Agdestein, en av Norges beste sjakkspillere og lærer på sjakklinjen ved Norges Toppidrettsgymnas, har flere kamper for det norske landslaget i fotball.

Magnus Carlsen har også stadig gitt uttrykk for sin fotballinteresse. I 2013 fikk han æren av å ta avspark på selveste Santiago Bernabéu før Real Madrid skulle spille mot Real Valladolid. Han har tidligere fortalt at han er Real Madrid-supporter.

29-åringen har også ledet det populære fotballspillet Fantasy Premier League. Det var like før jul i fjor at nordmannen var øverst blant flere millioner av spillere.