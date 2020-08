Spillerne etterlyste mer skryt fra treneren. Nå er Vålerenga på gulljakt.

Spillerne reagerte på at den nye danske treneren ikke ga særlig mye ros. – Det er litt annerledes i Norge, sier Jack Majgaard Jensen.

Jack Majgaard Jensen innså at han måtte gi noen positive tilbakemeldinger når spillerne gjorde det bra. Her får Sherida Spitse en klapp på skulderen etter seieren mot Røa i juli. Onsdag møtes lagene igjen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Jack Majgaard Jensen (47) og hans Vålerenga ligger øverst på toppserietabellen, foran LSK, som i forrige serierunde ble beseiret av naboen (1–3) fra Oslo for aller første gang på deres hjemmebane.

Nå venter det lokaloppgjør mot Lyn på onsdag.

Vålerenga har levert mange sterke resultater denne sesongen, takket være hardtarbeidende spillere og en trener som satte krav fra dag én.

Men alt gikk ikke helt på skinner i starten. For det var noen spillere som reagerte på at han sjelden eller aldri klappet dem på skulderen og sa at det var bra levert. De var vant til det fra andre trenere.

Jack Majgaard Jensen følger nøye med på treningskamper og ordinære kamper. Han ser et lag som stadig tar nye steg. Foto: Dan P. Neegaard

Fikk info fra spillerne

Marianne Pettersen, tidligere landslagsspiller, er Vålerengas mentaltrener. Hun måtte ta opp dette temaet med ham, nettopp det at noen savnet positive tilbakemeldinger.

– Jack krever mye og er utrolig dedikert i jobben sin. Han prøver hele tiden å bli bedre. Det er hans utgangspunkt. Han kommer aldri i til å bli helt fornøyd. Det synes jeg er en styrke. Men jeg måtte si fra hva jeg oppfattet at spillerne fortalte, sier 45-åringen og fortsetter:

– I starten, hvis han skulle gi ros, måtte det være superbra.

Hun tror at kvinner, i motsetning til menn, oftere har behov for å få tilbakemelding på det de gjør. Flere av Vålerengas spillere ville gjerne ha mer positiv feedback når det var grunn til det.

Majgaard Jensen lyttet og tok til seg det hun sa.

– Det stemmer at hun sa til meg at jeg skulle gi ros dersom jeg skjønte at de forventet det. Jeg ga bare ros hvis det var noe ekstra. Alle mennesker liker å bli bekreftet, og jeg skal også utvikle meg. Sammen kom vi på rett vei, sier den danske treneren.

Vålerengas Celin Bizet Ildhusøy (t.h.) lar seg ikke stoppe av Rosenborgs Mali Lilleås Næss på Koteng Arena. I denne kampen ble det 0–0-. Foto: Ole Martin Wold/NTB scanpix

Fakta Jack Majgaard Jensen Født: 25.3.1973 Kommer fra: Brøndby Bosatt: Oslo og Lund i Sverige. Sivilstand: Gift med Linda, tre barn Emilia, Oliver og Alicia. Bakgrunn: Spilte fotball i Brøndby IF til slutten av ungdomsårene, så gikk han til lavere divisjoner. Ble trener 20–21 år gammel. Klubber: Jobbet med akademiet i Malmö. Har vært trener i Rebæk IF, Ballerup IF, Vallensbæk IF, Lyngby BK, Malmö FF, Lunds BK, Lyngby BK, FC Rosengård, Landskrona BOIS, Lunds BK. Utdanning: Master i Human Physiology med spesialisering i fotballfysiologi og fysisk trening. Har Uefa PRO -lisens.

Var vant til noe annet

47-åringen har veldig lang trenererfaring fra blant annet danske Lyngby og svenske FC Rosengård. Han hadde jobbet med lag der spillerne ikke ventet så mye ros.

De var gode, hadde høy selvtillit og trengte ikke stimulansen fra treneren i samme grad. Som i svenske Rosengård FC, et topplag i Damallsvenskan. Dansken tok dem til seriegull, to cupgull og to kvartfinaler i Champions League i løpet av de to årene han var der.

– Spillerne hadde store egoer. De hadde tro på seg selv. Jeg behøvde ikke å si at det var fantastisk, for det visste de. Det er litt annerledes i Norge. Spillerne vil bli bekreftet mer, forklarer dansken.

Han endret lederstilen litt, og troppen i osloklubben svarte med å storspille.

– Jeg har brukt litt mer tid her til å bekrefte at de er dyktige. Jeg tenkte aldri så mye over det da jeg trente andre lag. Jeg måtte vende meg til å gi dem litt mer ros.

Jack Majgaard Jensen har fått mye å glede seg over denne sesongen. Foto: Vidar Ruud

Jobber for en vinnerkultur

Majgaard Jensen liker å være direkte i måten han kommuniserer på. Derfor var noe av det første han tok opp med stallen til Vålerenga, at han ville bygge opp en vinnerkultur.

– Du får ikke en vinnerkultur før du har vunnet noe. Da vet du hva det er som skal til.

– Kan du beskrive hvordan du tenkte at dere skal jobbe mot en vinnerkultur?

– Det handler om hvordan vi skal se ut, som en enhet, være aggressiv, et lag som spiller hurtig, har masse bevegelse, men også tålmodighet til å vente på de riktige situasjonene.

Engasjert trener Jack Majgaard Jensen oppildner spillerne i en treningskamp mot Kolbotn. Foto: Dan P. Neegaard

– Hva er årsaken til at du valgte å komme til norsk fotball?

– Jeg syntes det var et spennende lag og var imponert av klubbens visjoner. Det var et godt utgangspunkt for å få til noe større. Dessuten hadde jeg jobbet i Danmark og Sverige i mange år. Med Norge ble det komplett.

Vil langt frem og høyt opp

Han og laget har store ambisjoner. Først å være best i Norge, deretter å ta steget ut i Europa og få til gode resultater der.

– Og når vi blir best i Norge, vil vi være best over lang tid. Det skjedde i FC Rosengård i Sverige. Tiden er det beste for oss. Vi skal ikke ha noen korte løsninger. Kontinuitet er det viktigste når det gjelder spillere, trenere og rekruttering av spillere. Det kjennetegner en vinnerkultur.

Han avslutter med drømmen:

– Vi kommer til å stå med pokalen til sist, men når det skjer vet vi ikke helt ennå. Men det ser bra ut hittil.

Slik er tabellen i Toppserien før onsdagens kamper:

Vålerenga 9 6 2 1 17 - 8 20 Rosenborg 8 4 4 0 15 - 7 16 LSK Kvinner 8 5 1 2 16 - 9 16 Sandviken 8 5 1 2 16 - 12 16 Avaldsnes 8 4 2 2 13 - 10 14 Arna-Bjørnar 8 3 0 5 8 - 12 9 Klepp 8 2 2 4 5 - 9 8 Kolbotn 8 1 3 4 9 - 14 6 Lyn 8 1 2 5 9 - 17 5 Røa 9 1 1 7 7 - 17 4