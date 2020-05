Håndballens nye smittevernregler: Hyppig ballvask, eget klister og åpning for bortvisning

Håndballen er klar med sin tilpassede smittevern-veileder som staker ut veien videre mot økt aktivitet. Bevisste regelbrudd medfører bortvisning fra trening.

Håndballspillerne i Bækkelaget trener igjen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Mandag offentliggjorde regjeringen sin ferske veileder for norsk idrett under viruskrisen. Den åpnet blant annet for bruk av felles ball i treningsaktivitet, hvilket naturlig nok skapte jubel i håndballen.

Med utgangspunkt i de generelle oppdaterte reglene fra regjeringen, fikk de enkelte særforbundene i oppgave å utarbeide sin egen veileder. Håndballpresident Kåre Geir Lio varslet overfor NTB at arbeidet med den ville bli igangsatt umiddelbart.

– Den er ferdig i morgen. Det kan jeg love deg. Vi kommer til å sette oss ned med én eneste gang, sa Lio optimistisk.

Eget klister og mulige bortvisninger

Onsdag ble den oppdaterte veilederen publisert på forbundets nettsider. Den inneholder 12 retningslinjer for gjennomføring av trening samt en rekke tips til smittereduserende tiltak ved opphold i hall.

Blant retningslinjene som er nedfelt er at samtlige spillere skal ha egen flaske og eget klister/klisterfjerner, samt at ballen vaskes etter hver trening. I tillegg oppfordres utøverne til «ikke å ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles ball».

De nasjonale retningslinjene om at hver treningsgruppe skal bestå av maks 20 personer, og at alle til enhver tid skal holde minst én meters avstand, ligger i bunnen.

Listen over retningslinjer avsluttes med et punkt om at «forsettlige brudd på retningslinjene skal føre til bortvisning fra treningen».

Stengte garderober

På listen over tips for gjennomføring av treninger i hall understrekes det blant annet at foreldre og andre skuelystne skal holde seg utenfor hallen. Gruppene spillerne deles inn i bør heller ikke endres i samme uke, og de bør inneholde spillere fra «samme område/skolekrets».

Når det byttes deltagere i gruppene skal det være minst to dager mellom de aktuelle treningene. Både hallenes garderober og eventuelle styrketreningsfasiliteter holdes fortsatt stengt.

I håndballmiljøet er gleden over å komme i gang med mer normal trening stor. Mandag trente blant andre Bækkelagets herrelag i hall igjen.

– Det var deilig for spillerne å kaste litt ball til hverandre og skyte mot mål, selv om det ikke var lov med kroppskontakt. Jeg synes treningen gikk bra og at spillerne var disiplinerte, sa Bækkelaget-trener Tom-Eirik Skarpsno til NTB etterpå.

Håndballen i Norge ble 11. mars stoppet og avlyst med én serierunde igjen av eliteserien for menn. Normalt starter neste sesong i månedsskiftet august/september, men det er ennå ikke satt opp terminliste for noen av seriene.