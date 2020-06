Følg rekordforsøket fra Lindesnes til Nordkapp

Syv sørlendinger skal prøve å sykle fra Lindenes til Nordkapp. På fire døgn og 19 timer. Følg rekordforsøket her.

LINDESNES-NORDKAPP: Fredag 26. juni klokken 07 startet kameratgjengen på Lindesnes.

Fem døgn senere håper de å stå på Nordkapp, med en rekord i baklomma.

Fra fredag morgen kan du følge det 2506 kilometer lange rekordforsøket i en direktevideo øverst i denne saken.

I videoen under her kan du få en kort presentasjon av prosjektet!

De syv syklistene er Rune Rørvik og Øystein Dahl fra Mandal, Helge Sortland fra Kristiansand, Ove Fuglestveit fra Marnardal, Olav N. Birkeland fra Birkeland, Øyvind Vaagland Reiten fra Lillesand og Runar Skuggevik fra Vegårshei. Over de drøye 250 milene håper de å samle inn 250.000 kroner fordelt på to gode formål; barnekreftforskning og barneavdelingen ved Sørlandet sykehus.

Her er de syv syklistene på Lindesnes før start fredag morgen. Foto: Chris Thomas Andersen

Bak de syv syklistene kommer det et støtteapparat på hele åtte personer, med ansvar for alt fra mat, overnatting, logistikk og medisinsk behandling. Blant de åtte er også Gullruten-vinner Chris Thomas Andersen, som skal følge rekordforsøket gjennom en livestream under store deler av hver etappe. I tillegg skal han lage en dokumentar til TV Agder i etterkant av sykkelturen fra sør til nord.

2506 kilometer venter de syv syklistene. Målet er å komme frem på i underkant av fem døgn, gjennom å sykle 19 timer hver dag. Foto: Chris Thomas Andersen

Fakta Foreløpig rekordrute: Etappe 1: Lindesnes-Rena 580 km Etappe 2: Rena-Trones 572 km Etappe 3: Trones-Sørfjordmoen 471 km Etappe 4: Sørfjordmoen-Olderdalen 443 km Etappe 5: Olderdalen-Nordkapp 440 km

Hver dagsetappe består av omtrent 19 timers sykling. Det betyr fem timer igjen hver dag til mat, behandling og søvn. Starten går fredag 26. juni kl. 07.00 fra Lindesnes fyr, og planen er å rulle i mål på Nordkapp-platået kl. 03.00 natt til onsdag 1. juli. I så tilfelle vil de syv sørlendingene ha slått sykkellaget Ryes rekord med tre timer og 22 minutter.