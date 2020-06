Dette kan bli det nye toppidrettssenteret i Oslo

Dersom de nødvendige tillatelsene gis og finansieringen kommer på plass, kan det nye, nasjonale toppidrettssenteret i Oslo stå klart i 2023.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Slik ser skissen for det nye, nasjonale toppidrettssenteret som kan bli en realitet på Sognsvann i Oslo. Foto: Dyrø og Moen arkitekter / NTB scanpix

NTB

Det nye senteret på Sognsvann vil bli på 11.600 kvadratmeter og omfatte nye utendørsanlegg.

– Får vi finansieringen på plass, kan senteret stå ferdig i 2023, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø i en pressemelding.

Ifølge toppidrettssjefen vil selve senteret koste omtrent 460 til 525 millioner kroner. I fjor bevilget regjeringen tre millioner kroner til arbeidet.

– Vi har fått positive signaler fra Kulturdepartementet og ikke minst Norges idrettshøgskole, som er både samarbeidspartner og tomteeier. Noen særforbund som ønsket seg store spesialflater kan bli litt skuffet, men det vi kan si, er at senteret vil gi betydelig større muligheter enn dagens senter gir, sier Øvrebø.

Toppidrettssjef Tore Øvrebø håper at det nye toppidrettssenteret vil stå klart om tre år. Kapasiteten på Olympiatoppen er for tiden sprengt. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

I august skal styret i Norges idrettsforbund (NIF) behandle planene som nå er lagt fram. Innen da håper NIF på at Norges idrettshøgskole har gitt tommel opp til planene.

– Skal vi klare å utvikle oss som toppidrettsnasjon, må vi legge til rette for at våre beste kvinner og menn skal lykkes i nettopp det. Norges olympiske komité og Norges paralympiske komité, som er en svært viktig del av hele vår organisasjon, fortjener et nytt, nasjonalt toppidrettssenter slik at de kan lykkes med sitt arbeid, sier idrettspresident Berit Kjøll

Bakgrunnen for det nye senteret er at kapasiteten på Olympiatoppen er sprengt. Beslutningen om å utrede bygging av et nytt senter ble fattet av idrettsstyret våren 2019.