Omdiskutert VAR-bruk vrakes av Premier League: – Hvorfor har vi regelen da?

Før VM ble regelverket for målvaktens opptreden på straffespark endret.

– Først måtte du stå i ro. Så ble den regelen endret. Nå får du lov til å ta ett steg frem. Egentlig har det blitt endret til keeperens fordel, forklarer TV 2-ekspert og tidligere landslagsmålvakt Erik Thorstvedt.

Men regelen har sjelden blitt håndhevet av dommerne. Derfor har Thorstvedt og flere fotballinteresserte irritert seg over hvordan målvaktene til stadighet tøyer strikken.

I fotball-VM kan det se ut som om dommerne har fått nok. VAR har fått i oppgave å avsløre synderne. Det har ført til tre ekstra straffespark, og store diskusjoner.

– Nå begynner de å ta 3–4 centimeter. Jeg synes det blir en petimeter-sport, sier Thorstvedt.

Premier League sier nei

Kommende sesong innføres VAR også i Premier League. Der har den engelske dommerforeningen besluttet at videodommerne ikke skal gripe inn for å håndheve denne regelen, skrev BBC torsdag.

– Jeg synes det er en fornuftig avgjørelse av Premier League hvis de greier å la dommerne håndheve reglene. Jeg er for å la VAR hvile i flest mulig situasjoner, slik at det ikke tar over hele greien. Det er det en hvis fare for, sier Thorstvedt.

Også uttalt VAR-entusiast Mathisen mener at Premier League har fattet en god avgjørelse.

– Det er greit at VAR ikke skal ta for seg dette. Det skal ta seg av de viktigste tingene, sier han.

Premier League-ekspert Petter Myhre er derimot ikke like overbevist over beslutningen til den engelske dommerforeningen.

– Jeg synes det er litt rart. For meg er det en svart-hvitt situasjon, som det er med offside.

Myhre kjøper ikke argumentet med at et par centimeter ut fra strekene burde være greit.

– Hvorfor har vi regelen da? Det er ikke vits å kjøre regelendring hvis man skal gi rom for juksing, mener han.

Fakta: VAR-avgjørelser i VM etter målvaktsfeil 1. Italia – Jamaica (5–0) Stillingen var 0–0 da Italia ble tildelt straffespark tidlig i oppgjøret mot Jamaica. Sydney Schneider reddet straffesparket til Cristiana Girelli, men reprisene viste at Schneider var klart ute fra streken da skuddet gikk. Det neste straffesparket satte Girelli sikkert i mål. 2. Frankrike – Nigeria (1–0) Frankrikes største stjerne, Wendy Renard, traff stolpe ut på straffesparket femten minutter før slutt mot Nigeria. Så grep VAR inn. Nigeria-målvakt Chiamaka Nnadozie var kun få centimeter ute fra streken. Etter store protester fikk Renard muligheten fra straffemerket igjen – og scoret. Etter tapet hang Nigerias håp om videre avansement i en tynn tråd, men da Chile bommet på nettopp straffespark mot Thailand var Nigeria videre på målforskjell. 3. Skottland – Argentina (3–3) Lee Alexander i Skottland-målet reddet straffen på overtid fra Maria Bonsegundo på stillingen 3–2 til skottene. Nå var Skottland videre i VM. Alle de skotske spillerne jublet hemningsløst, bortsett fra Alexander. Kanskje følte hun selv at hun var for tidlig ute. Og reprisene viste at Alexander var nettopp det. Om mulig med enda mindre margin enn Nnadozie. Bonsegundo scoret, og dermed var Skottland ute.

Straffespark avgjør kamper

Etter innføringen av VAR har antall straffespark økt drastisk. På herresiden var det kun 13 straffespark som ble tildelt i Brasil-VM 2014. Fire år senere, og etter innføringen av videodømming, var tallet oppe i 29.

Den samme tendensen ser man også i VM for kvinner. I Canada-VM for fire år siden ble det totalt utdelt 22 straffespark. Etter gruppespillet hadde dommerne allerede pekt på ellevemetersmerket i Frankrike 21 ganger.

– De som skyter straffe har også blitt mye bedre til det. Hvis du ser på «expected goals», som ser på scoringssannsynlighetene, så er straffe justert opp de siste sesongene, forklarer Thorstvedt.

I VM har scoringer på straffespark vært direkte avgjørende i 9 av gruppespillets 36 kamper. Straffespark har altså avgjort en fjerdedel av kampene.

Alle ekspertene er enige i at VAR er kommet for å bli, men er også tydelig på at systemet har en vei å gå for å finne den rette balansen.

– Jeg er redd for at VAR griper inn i skjønnsavgjørelser, og det har jeg sett noen tendenser til. Da tenker jeg at dommeren som dømmer må få lov til å legge listen, sier Myhre.

– Det kan være ti BMW-er som kræsjer i Kristiansand i morgen, men det trenger ikke være BMW sin feil. Det kan være dårlige sjåfører, sier Mathisen.