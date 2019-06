Den spesielle feiringen var en gest til Truls Svendsen

Norge-Australia 1–1 (Norge til VM-kvartfinale etter 4–1 i straffesparkkonkurransen)

NICE: Det finnes mange gode måter å starte en bursdagsfeiring på. Det spørs likevel ikke om Isabell Herlovsen tok det til et nytt nivå på sin 31-årsdag.

For klokken hadde akkurat bikket midnatt da spillerne kom seg av banen etter straffedramaet i Nice. 23. juni var offisielt i gang, og da var det bare for det norske laget å stemme i en hyllest til damen som ble født på denne dagen i 1988.

At hun fortsatt holder koken, viste Herlovsen til gagns etter 31 minutter av åttendedelsfinalen mot Australia. Pasningen fra 1996-modellen Karina Sævik var utsøkt. Det samme var avslutningen til Herlovsen.

Tidligere i VM har hun feiret med å hysje på hjemmefansen, oppildne de norske på tribunen eller løpe rett til innbytterbenken for gruppeklem.

Det aller viktigste målet hennes så langt i VM, valgte Herlovsen å markere med å lage en T med to fingre. Etter kampen kunne hun avsløre at det var en hilsen til, av alle, komiker Truls Svendsen.

Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN NORWAY

Påfunn fra Thorisdottir og Thorsnes

Forklaringen på den noe spesielle gesten er som følger:

Fredag bestemte Maria Thorisdottir og Elise Thorsnes seg for å få 23 norske kjendiser til å sende en personlig hilsen til hver sin spiller på det norske laget. Alt ble satt sammen til en video som ble vist for troppen på kampdag.

Og det var ikke bare hos Herlovsen at Svendsens hilsen slo godt an.

– Jeg tror jeg har sett den ti ganger, den er så morsom. Det ble veldig god stemning i gruppen av videoene, sier Caroline Graham Hansen, som ble kåret til banens beste.

Selv fikk hun både hilsen og en oppfordring fra Mads Hansen.

– Han sa jeg skulle gå cocky gjennom intervjusonen etter kampen, og si «lett», sier Graham Hansen, mens hun lager en liten sniffelyd med nesen, som skulle følge med den arrogante uttalelsen.

– Jeg hadde tenkt å gjøre det, men jeg fikk det ikke til. Det var litt for mange følelser. Men det er gøy at folk tok seg tid til å sende inn. Det betydde mye for oss og gjorde at vi fikk litt gøy, sier Graham Hansen.

Det ser ut til at hun gjorde det på sosiale medier i stedet:

En fortjent T

Akkurat hva Truls Svendsen sa vil ikke Herlovsen ut med.

– Du vet, han er morsom. Han håpte jeg skulle score, så da syns jeg han fortjente den T-en, sier Herlovsen.

Ordene fra Svendsen var uansett ikke nok til å holde spissen gående hele kampen. Etter 78 minutter måtte hun gi seg

Thorisdottir forteller at hun før den avgjørende VM-kvalifiseringskampen mot Nederland hadde suksess med å få familie og venner til å sende en hilsen.

Det endte med norsk 2–1-seier og VM-spill, og de ville gjenta suksessen med en liten vri.

Nora Mørk, Olaf Tufte, Camilla Herrem og Sander Sagosen var blant idrettskollegaer som stilte opp. Det samme gjorde komiker Ørjan Burøe.