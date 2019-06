Hun hadde en far som dro fra familien ikke lenge etter at hun ble født. Hun hadde en mor som var nødt til å jobbe fra morgen til kveld for å brødfø familien. Hun hadde en barbeint fotballoppvekst fordi familien ikke hadde råd til fotballsko, i en fattig småby.

På mange måter skiller ikke Marta Vieira da Silvas barndom seg nevneverdig fra andre legenders i det store, søramerikanske landet som har et enda større hjerte for fotball. Mange i Brasil har hatt oddsen mot seg og hindre å forsere på veien til toppen.

Det var bare det at hun hadde ett hinder som ingen av de andre hadde: Hun var kvinne.

Marta var den eneste jenta i byen som spilte fotball. Det var mange som ikke skjønte hvorfor hun absolutt måtte være med guttene. Marta gikk lenge med følelsen av at moren, Mãe, ikke var der så mye for henne.

Den samme følelsen satt mor med. Hun følte imidlertid at hun ikke hadde et valg. Hun måtte til plantasjen for å tjene penger, eller til kontorlokalene i helgene for å vaske eller servere kaffe.

Da andre voksne kom og spurte hvorfor hun ikke stoppet datteren fra å spille, stilte hun imidlertid opp. «La henne være i fred», var den klare beskjeden tilbake.

– En gave fra Gud

«Hvorfor har Gud gitt meg så mye talent, hvis ingen vil at jeg skal bruke det?», spurte den lille jenta seg. Da hun var 14 år gammel, fikk hun omsider sjansen.

Et prøvespill i Rios storklubb Vasco da Gama ga henne kontrakten som hun lengtet etter. Laget ble imidlertid lagt ned, men da hun var 18 år, hadde ryktet om ballgeniet nådd helt til Sverige og klubben Umeå. Europeisk fotball ble introdusert for «kvinnenes Pelé».

– Marta er en gave fra Gud. Hun er et geni, sa Lise Klaveness til NTB under VM i 2007.

Dagens elitedirektør i Norges Fotballforbund spilte den gang sammen med den brasilianske stjernen i svenske Umeå.

Uttalelsen kom etter brassenes semifinale mot USA. Martas 4–0-scoring ble nylig kåret av The Guardian til det mest spesielle øyeblikket i VM-historien.

Et mål for evigheten

Marta fikk ballen ute på venstrekanten med Tina Ellertson, en amerikansk forsvarer i ryggen. Med venstrefoten slo hun ballen på den ene siden, mens hun snudde seg rundt og løp forbi Ellertson på den andre siden.

Cat Whitehill var neste forsvarsspiller som prøvde seg, men hun ble lurt trill rundt med en skuddfinte. Til slutt banket Marta ballen i mål og sikret en sensasjonell 4–0-seier. Dessverre for henne endte finalen med tap for Tyskland.

Målet er imidlertid blitt omtalt som et slags veiskille. Alle som sa at damer ikke kunne underholde på en fotballbane, hadde nå fått et motargument det var vanskelig å krangle på.

– Jeg har aldri sett noen som er så bra i fotball, unntatt Ronaldinho eller Maradona, sa Klaveness begeistret.

Fakta: Marta Vieira da Silva Født: 19.2.1986 i Dois Riachos Klubber: Vasco da Gama, Santa Cruz, Umeå, Los Angeles Sol, Santos (lån), FC Gold Pride, Western New York Flash, Tyresö, FC Rosengård, Orlando Pride Meritter klubblag: Svensk seriemester syv ganger, svensk cupmester én gang, vinner av UEFA Womens Cup/Champions League én gang (tapende finalist tre ganger), amerikansk seriemester to ganger, brasiliansk cupmester og søramerikansk mester. Meritter med landslaget: VM-sølv, to OL-sølv, søramerikansk mester tre ganger. Individuelle meritter: Kåret til årets spiller i verden (av FIFA) seks ganger

Vant FIFA-kåring igjen

Sist torsdag ble Marta den første spilleren i VM-historien til å score i fem ulike mesterskap, da hun ga Brasil 1–0 mot Australia (kampen endte med 2–3-tap). Med 16 VM-mål har hun nå like mange som tyske Miroslav Klose på herresiden.

Som en del av feiringen pekte hun mot to striper på den høyre skoen. De var rosa og lyseblå og er et symbol for likhet og likeverd. Da den forrige skoavtalen gikk ut i fjor, nektet Marta å signere en ny fordi hun mener produsentene betaler mannlige stjerner mer enn de kvinnelige.

Det var bestefaren til en gutt på laget som ga henne de første skoene i Brasil en gang på 1990-tallet. Noen tiår senere var hun kommet der at aviser over hele verden skrev om protesten hennes mot de mektige skoleverandørene.

Mange snakker om at kvinnefotballen nå står overfor en revolusjon. Det skjer samtidig som den aller første superstjernen er i ferd med å si takk for seg. De fleste tror at dette er 33-åringens siste VM.

Da brasilianeren vant FIFA-kåringen «The Best» i fjor, var det mange som stusset. Kritikere mente at hun ikke engang er blant de ti beste i verden i dag. Ikke det at hun er dårlig, det er bare det at det er noen år siden hun var på sitt beste.

Tirsdag må Brasil (som så langt har tre poeng) slå overraskelseslaget Italia (seks poeng) for å ta første- eller annenplassen i gruppe C. Australia (tre poeng) kjemper om de samme plassene. Trolig vil også tredjeplassen ta seg videre.

Marta mangler et VM-gull, men de fleste tror det blir for tøft denne gangen.

Én ting er iallfall sikkert: Det ville vært den perfekte avslutningen på eventyret om den barbeinte jenta som nektet å la seg stoppe.

