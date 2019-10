Erling Braut Haaland fortsetter å imponere i Red Bull Salzburg-trøyen. Kerstin Joensson / AP

Tidligere storscorer har ett klart råd til Haaland: – Det har han godt av

Erling Braut Haaland (19) hylles etter storspillet i Champions League. Nå får han råd fra flere fotballprofiler.

For mindre enn 10 minutter siden

Erling Braut Haaland forbauser en hel fotballverden. Han scoret to nye mål i kampen mot Napoli onsdag kveld.

Red Bull Salzburg-spilleren skrev i tillegg historie. Han ble nemlig den første spilleren i Champions League noensinne som scorer seks mål i løpet av sine tre første kamper i turneringen.

– Det han leverer mot Napoli er jo helt rått. Han scorer to mål, som er imponerende nok i seg selv. Men måten han fremstår på, og måten han deler ut juling på, er fantastisk. Jeg forstår at han er linket til verdens største klubber, det er helt naturlig, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

Les også Haaland vekker internasjonal oppsikt: «Sensasjonen alle snakker om»

Fotballkommentator i TV 2, Jesper Mathisen, imponeres stadig av 19 år gamle Haaland. Lise Åserud / NTB scanpix

– Storklubb i løpet av et par år

Haaland ryktes allerede nå til storklubber i Europa. Manchester United har vært nevnt, og ifølge den spanske avisen ElDesmarque skal også Real Madrid ha jærbuen i kikkerten.

Mannen med flest toppseriemål i Norge, Sigurd Rushfeldt, har spilt i både Racing Santander i Spania og fem år i Austria Wien i Østerrike. Han råder Erling Braut Haaland til å bli værende i Red Bull Salzburg, iallfall fram til sommeren.

– Jeg tror han har godt av å vært litt lenger der han er nå. Salzburg er en god klubb og de er med i Champions League. Han lider ingen nød – verken sportslig eller på andre måter. Han er fortsatt ung, sier Rushfeldt.

Sigurd Rushfeldt mener Erling Braut Haaland hadde passet fint i tysk og engelsk fotball. Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Høstsesongen har vært eventyrlig for Haaland. Det norske spisstalentet er toppscorer i den østerrikske ligaen med elleve mål på ni kamper. Han har også fått debuten for det norske A-landslaget.

– Jeg sa for to–tre måneder siden, allerede før Champions League kom i gang, at jeg tror han i løpet av et par år er i en ordentlig storklubb. Det er ikke blitt mindre sannsynlig nå, og det er bare et spørsmål om tid, sier Sigurd Rushfeldt.

Les også Haaland etter praktkampen: – Hyggelig å slå Messi og Ronaldo

Jesper Mathisen mener det viktigste for 19-åringen er å spille fast på et lag de neste årene.

– Og det får han i Salzburg. Det er en klubb som er flinke til å finne unge spillere, utvikle dem for så å selge dem videre. Akkurat nå tror jeg Haaland er på et perfekt sted i karrieren, sier Mathisen.

Tyskland og England

Scoringskongen Rushfeldt ser for seg at Erling Braut Haaland passer bra i både tysk og engelsk fotball.

– Generelt er det vanskeligere for nordeuropeiske spillere å spille i Spania. Et eksempel på det er Zlatan. Han var selvsagt mer enn god nok for Barcelona, men de verdsetter litt andre ting der. Jeg tror helt klart han hadde passet bra i England, og der finnes det nok storklubber, sier Rushfeldt.

Les også Utrolig rekord for Haaland i Champions League

Petter Belsvik tror Erling Braut Haaland har godt av å spille i Østerrike fram ti sommeren. Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

En annen tidligere Østerrike-proff er Petter Belsvik. Han var på utlån i Austria Wien fra Stabæk i halvannen måned i 1997. Belsvik sier følgende om Haaland-eventyret:

– Slik han holder på nå så ser det ut som han er klar for hvilket som helst nivå, og jeg tror han passer i de fleste ligaer. Men han må ha tillit, og han spiller allerede på et lag som er i Champions League. Jeg tror han gjør det lurt i å fortsette et halvår til på det nivået han er nå. Men alle vet at det er et tidsspørsmål før han havner videre. Spørsmålet er når og til hvilken klubb, sier han.

Han råder derfor unggutten til å bli værende i Salzburg fram til sommeren. Men:

– Hvis det er store klubber som får skader på en eller flere spisser som gjør at de nærmest kan garantere han spilletid, da må han ta en vurdering om det kan være aktuelt med en overgang allerede i januar, sier Belsvik.

– Spilt seg opp i verdi

Fotballekspert Mathisen tror de største klubbene i Europa kommer til å ligge langflate etter Haaland – hvis utviklingen hans fortsetter.

– Kanskje kan det skje allerede i januar, men iallfall til sommeren. Da kommer han til å koste hundrevis av millioner, sier Jesper Mathisen.

Les også Derfor valgte Erling Braut Haaland Red Bull Salzburg

Erling Braut Haaland og Patson Daka feirer førstnevntes scoring mot Napoli. JASMIN WALTER /GEPA/ BILDBYRÅN

Mohamed Elyounoussi ble Norges dyreste fotballspiller gjennom tidene da han gikk fra Basel til Southampton i fjor sommer. Overgangssummen lå på knappe 190 millioner kroner.

Jesper Mathisen føler seg trygg på at den norske overgangsrekorden ryker den dagen Haaland blir solgt.

– Vi i Norge er litt forsiktige med å prissette han høyt nok. Hadde han hatt italiensk eller engelsk pass og scoret seks mål på tre Champions League-kamper, så tror jeg flere nordmenn hadde sagt at han kunne bli solgt for en halv milliard. Det å finne spisser som har Haalands kvaliteter er ikke lett. Han har virkelig spilt seg selv opp i verdi de siste månedene, sier Mathisen.