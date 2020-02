Olsbu Røiseland med VM-inntekt nær en halv million: – Fornøyd med å kunne leve av skiskytingen

Marte Olsbu Røiseland stråler som en sol etter tre strake medaljer i skiskytter-VM. Hun kan også smile når premiesjekkene skal heves etter mesterskapet.

Marte Olsbu Røiseland er så langt skiskytter-VMs mest suksessrike løper. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Marte Olsbu Røiseland ble hyllet med kakefest etter VM-bronsen på jaktstart sammen med herrenes gullvinner Emilien Jacquelin og sølvvinner Johannes Thingnes Bø. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Marte Olsbu Røiseland har mye å smile for om dagen. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB-Stian Johnsen

På tre konkurranser i Anterselva har skiskytteren fra Froland gått inn 460.000 kroner. Drøyt halvparten av den summen stammer fra sprintgullet hun tok fredag.

– Det er vanvittig mye penger, og jeg er veldig fornøyd med at IBU (Det internasjonale skiskytterforbundet) har såpass gode ordninger at man kan leve av skiskytingen, sier Olsbu Røiseland til NTB.

Samtidig minner hun om det har vært en lang vei til de store inntektene.

– Det høres voldsomt ut å tjene så mye på tre dager, men samtidig kan du fordele dette utover mange års arbeid. Det er fint at jeg faktisk kan drive med denne idretten og føle at jeg sitter igjen med noe økonomisk.

– Går alle pengene tilbake til satsingen, eller kan du unne deg en god ferie etter VM?

– Det er viktig å leve litt. Men nå reiste jeg på en ganske lang bryllupsreise i fjor, så i år tror jeg ikke det blir noen ferietur. Jeg skal nok heller se litt mer til familien og slappe av på hjemmebane. Det kommer også et liv etter satsingen, så det kan kanskje være lurt å spare litt, smiler hun.

Energi

29-åringen stilte på pressetreff på løperhotellet Falkensteiner dagen etter at hun tok VM-bronse på jaktstarten. Skiskytterkvinnene hadde konkurransefri før de skal gå normaldistanse tirsdag.

Olsbu Røiseland skulle kose seg med en rolig klassisktur på ski etter et heftig VM-kjør med intervjuer, fotoseanser, kakefester og medaljeseremonier de siste dagene. Samtidig poengterer hun at hun ikke blir sliten av alt som følger med å være VMs heteste navn så langt – snarere tvert imot.

– Nei, det gir meg energi. Det er dette jeg har trent og jobbet for i så lang tid. Jeg kom hit uten å ha tatt en individuell VM-medalje før, og nå ha jeg to. Så dette nyter jeg selvfølgelig. Det er en drøm, smiler hun.

Nyter omgivelsene

Olsbu Røiseland er ikke mett. Trolig kjører hun på med ytterligere fire VM-renn. Og da kan det fort bli mer edelt metall.

– Det kommer faktisk en hel uke til med konkurranser. Og jeg er så klar. Anterselva er favorittplassen min, og jeg er kjempemotivert for resten av distansene. Jeg har lyst til å slå så bra fra meg som mulig.

Etter normaldistansen fortsetter mesterskapet med parstafett torsdag, stafett lørdag og fellesstart søndag. Olsbu Røiseland er tittelforsvarer på begge stafettene, og hun håper å få tillit på parstafetten også i år. De to andre løpene er hun allerede kvalifisert for.

– Jeg vil veldig gjerne gå. Jeg gikk single mixed i fjor, og det var blant de morsomste. Jeg blir lykkelig om jeg får gå, men det er opp til trenerne å ta ut laget. De får bestemme hvem de mener kan gjøre det best der, sier hun.

Stor supportergjeng

Froland-løperen har en rekke supportere fra hjemstedet i ryggen når hun går for nye VM-medaljer. Hele «Team Olsbu» var først på plass i Anterselva etter fredagens gulløp på sprinten. Olsbu Røiseland gledet seg over at de fikk oppleve en ny medalje på nært hold søndag.

– Det var nok ekstra gøy for dem at det ble medalje, at det ikke ble en 4.-plass eller noe sånt. Jeg tror de er kjempefornøyde med resultatet.

På medaljeseremonien etter jaktstarten, der også Johannes Thingnes Bø fikk sin sølvmedalje, hadde titalls Olsbu Røiseland-fans møtt opp for å hylle henne.

– De er vel en 40-50 stykker, så det er vanskelig å møte alle. Men jeg får i hvert fall vinket til dem, smilte Olsbu Røiseland etter sin tredje VM-medalje.

– Jeg hørte dem underveis i løpet i dag og visste hvor de sto. Det var kjempestemning, og de heiet på meg hele veien.