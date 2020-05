Usikker hverdag for Røthe: Vet ikke hva lungene tåler

Sjur Røthe forbereder seg på at også han kan bli covid 19-syk.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Sjur Røthe har, i likhet med de fleste andre nordmenn, fått hverdagen snudd på hodet som følge av pandemien. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Espen Hartvig

Sjur Røthe vet ikke hvordan en eventuell covid-19-sykdom vil slå ut hos ham. Medisinske eksperter peker på at lungekapasiteten ikke blir som før for mange som har vært syke.

– Covid-19 er ikke bare en lungesykdom. Den kan påvirke hjertet, lever, nyrer, hjernen, hormonproduserende kjertler og blodets kretsløp, sier kardiolog Harlan Krumholtz ved Yale University til Los Angeles Times.

– Ikke bekymret

Røthe, som ble årets idrettsnavn i BT i fjor, lever i stor grad av lungene sine. Oksygenopptaket hans har gjort ham til en internasjonal langrennsstjerne og VM-dominant i 2019 i Seefeld.

– Toppidrettskallen min vet hva to prosent betyr om det skulle vise seg at lungenes kapasitet skulle bli nedsatt. Jeg vil ikke si jeg er bekymret, men jeg har det absolutt i bakhodet og tenker på det. Jeg håper først og fremst å unngå viruset og så i andre omgang, hvis jeg blir syk, være veldig påpasselig etterpå også med god sparring fra leger, sier Røthe.

– Skulle man bli syk, tror jeg tiden rett etterpå og opptreningen vil bli veldig viktig.

Også langrennslandslagene praktiserer sosial distansering. Regelen er to meters avstand. Det håper ledelse og utøvere skal bidra til å unngå smitte.

SKAL KONKURRERE: Sjur Røthe møtte pressen denne uken. I sommer skal han gå to rulleskiløp. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

To løp i sommer

Røthes hverdag er, i likhet med hele Norge, blitt helt annerledes etter viruspandemien.

– Jeg ser mindre til lagkompisene mine. Normalt sett hadde vi vært i lag og møttes på trening og samling og sosiale «happeninger». Jeg har spart opp ganske mye sosial omgang nå. Jeg har holdt en ganske normal lav profil. Dette har jo på et vis vært som slik vi har det inn mot mesterskap. Da er vi litt ekstra påpasselige med håndhygiene, sier Røthe.

– Torgeir Bjørn (langrennsekspert hos NRK) sier at de beste utøverne kommer best ut av en situasjon som dette?

– Vi er jo vanligvis på denne tiden inne i en fase der vi skal få den motivasjonen og gnisten som trengs for å gjøre jobben framover. Så slik har det gått veldig greit. Men jeg merker at kommer til å få mer behov for sosial omgang med kompiser utover sommeren.

Røthe skal delta i to rulleski-arrangementer i sommer: Toppidrettsveka og Blink-festivalen.

Hvordan vintersesongen blir, er helt uavklart også for Røthe.

Sjur Røthe endte på tredjeplass i et v-cup-løp i Oberstdorf i vinter. Nå er han klar på at VM bør bli en realitet samme sted neste år, selv om det betyr tomme tribuner. Foto: Henrik Montgomery, TT / NTB scanpix

– VM må arrangeres

Men VM i Oberstdorf i februar og mars må få prioritet ifølge ham.

– Det er det viktigste, og det man må få arrangert. Det vil bety svært mye for langrennssporten, ikke bare i Norge, sier Røthe.

Vossingen utelukker ikke et ski-VM med ytterst få tilskuere.

– Hvis man kan si at VM går, og det går uansett, vil publikum være der. Kanskje ikke på plass, men via skjermen. I den hverdagen som har vært den siste tiden, har folk fått øynene opp for sosiale medier og hvordan ting kan gjøres digitalt, sier han.

– VM må gjennomføres for å redde internasjonal langrenn. Norsk langrenn er jeg ikke bekymret for, fortsetter Røthe.