Koronasmittet Premier League-spiller sjokkert over positiv test: – Jeg har egentlig ikke forlatt huset

Watford-midtstopperen Adrian Mariappa avslører at han er en av de seks personene i Premier League som har fått påvist covid-19 etter testing i helgen.

Adrian Mariappa (t.h.) har fått påvist koronasmitte uten å ha følt seg dårlig. Foto: Leila Coker / AP / NTB scanpix

NTB

I Watford er tre spillere smittet av viruset. Mariappa sier til avisen The Telegraph at han er sjokkert over den positive prøven.

– Helt siden jeg fikk det positive resultatet på tirsdag, har jeg klødd meg i hodet over hvordan jeg kan ha fått koronaviruset. Det er en stor overraskelse, for jeg har egentlig ikke forlatt huset, sier han og legger til at han ikke har hatt symptomer på sykdom.

Fra før er det kjent at Burnleys assisterende manager Ian Woan har testet positivt for viruset. Identiteten til de øvrige fire smittede i ligaen er ikke kjent.