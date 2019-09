Flere Premier League-lag røk på hodet ut av ligacupen

Tre Premier League-lag ble feid ut av ligacupen onsdag av lag fra nivå tre, flere andre slet.

West Ham holdt 0-0 til et lite stykke ut i 2. omgang, men så raknet det fullstendig. Elliott Moore, Matt Taylor, Tarique Fosu og Shandon Baptiste scoret for laget som er midt på tabellen i 1. divisjon (nivå tre).

Bournemouth og Sheffield United kom også til kort mot lag fra tredje nivå. Joshua King var ikke i troppen da Bournemouth røk ut med 0-2-tap borte mot Burton i en kamp som ble forsinket med en halv time da flomlyset sviktet flere ganger.

Oliver Sarkic og Nathan Broadhead scoret for hjemmelaget.

Sheffield United tapte 0-1 hjemme for Sunderland etter scoring av Max Power.

ANDREW COULDRIDGE / Reuterd

Berget av straffer

Ole Gunnar Solskjær hadde kanskje håpet at en klar seier over Rochdale skulle lette litt på presset etter en skuffende sesongstart, men i stedet ble det nesten cupexit mot laget som er sjuende sist i 1. divisjon.

17-årige Mason Greenwood ga United ledelsen, men 16-årige Luke Matheson utlignet og tvang fram avgjørelse på straffespark. Der sørget Sergio Romero med en redning for at United vant 5-3.

Wolverhampton måtte også gjennom straffesparkkonkurranse, mot Reading, etter at gjestene utlignet til 1-1 på overtid. Eliteserielaget tok seg videre med 4-2. Bruno Jordão scoret for «ulvene» i ordinær tid, og Ruben Vinagre satte inn det avgjørende straffesparket.

Chelsea har lengtet etter en hjemmeseier under Frank Lampard og fikk den da Grimsby ble knust 7-1. Michy Batshuayi scoret to mål, Ross Barkley, Pedro, Kurt Zouma, Reece James og Callum Hudson-Odoi ett hver.

Liverpool-rekord

Liverpool fortsetter sin perfekte sesongstart. James Milner og Ki-Jana Hoever scoret da MK Dons ble slått 2-0 borte.

Harvey Elliott ble den yngste som har startet en offisiell kamp for Liverpool da han 174 dager etter sin 16-årsdag ble sendt på banen mot MK Dons. Det skjedde akkurat et år etter at han i kamp for Fulham ble den yngste som har spilt en ligacupkamp overhodet.

Aston Villa vant 3-1 borte mot Brighton i en kamp mellom to eliteserielag. Jota, Conor Hourihane og Jack Grealish scoret for vinnerlaget, som hadde Ørjan Nyland på benken.