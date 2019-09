17-åring reddet Solskjær fra fiaskostart: – Kan være starten på noe stort

MANCHESTER UNITED - ASTANA 1–0:

Ole Gunnar Solskjærs menn håper å være et av to finalelag i Gdansk når Europa League-finalen holdes i Polen i slutten av mai neste år.

Veien dit er lang. Og den så veldig mye lengre ut for Manchester United under åpningskampen i gruppespillet.

Kasakstanske Astana hadde ikke store forventningene, men holdt nullen i 71 minutter. Helt til Mason Greenwood dukket opp og avgjorde med sitt første mål for Manchester United i en tellende kamp. I sin andre kamp fra start for klubben.

Den første av betydning.

– Vi gjorde det vanskelig for oss selv. Kamper som dette ønsker du å avgjøre i de første 20 minuttene så du kan nyte dem. Du kan se at noen av spillerne våre trengte spilletid, men det er gledelig at vi fikk tre poeng, sier Ole Gunnar Solskjær til BBC.

Fakta: Europaligaen fotball menn torsdag, gruppespillet 1. runde: Gruppe A: APOEL (Kypros) – Dudelange (Luxembourg) 3-4, Qarabag (Kasakhstan) – Sevilla (Spania) 0-3. Gruppe B: Dinamo Kiev (Ukraina) – Malmö (Sverige) 1-0, FC København (Danmark) – Lugano (Sveits) 1-0. Gruppe C: Basel (Sveits) – Krasnodar (Russland) 5-0, Getafe (Spania) – Trabzonspor (Tyrkia) 1-0. Gruppe D: LASK (Østerrike) – Rosenborg 1-0, PSV Eindhoven (Nederland) – Sporting Lisboa (Portugal) 3-2. Gruppe E: Cluj (Romania) – Lazio (Italia) 2-1, Rennes (Frankrike) – Celtic (Skottland) 1-1. Gruppe F: Eintracht Frankfurt (Tyskland) – Arsenal (England) 0-3, Standard Liège (Belgia) – Vitória Guimarães (Portugal) 2-0. Gruppe G: Porto (Portugal) – Young Boys (Sveits) 2-1, Rangers (Skottland) – Feyenoord (Nederland) 1-0. Gruppe H: Espanyol (Spania) – Ferencváros (Ungarn) 1-1, Ludogorets (Bulgaria) – CSKA Moskva (Russland) 5-1. Gruppe I: Gent (Belgia) – Saint-Étienne (Frankrike) 3-2, Wolfsburg (Tyskland) – Olexandrija (Ukraina) 3-1. Gruppe J: Borussia Mönchengladbach (Tyskland) – Wolfsberg (Østerrike) 0-4, Roma (Italia) – Basaksehir (Tyrkia) 4-0. Gruppe K: Slovan Bratislava (Slovakia) – Besiktas (Tyrkia) 4-2, Wolverhampton (England) – Braga (Portugal) 0-1. Gruppe L: Manchester U. (England) – Astana (Kasakhstan) 1-0, Partizan Beograd (Serbia) – AZ Alkmaar (Nederland) 2-2.

Kremscoring

– Fansen håper dette kan være starten på noe stort, utbrøt TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter at Manchester United-fansen endelig kunne puste lettet ut.

For selv om det var en kremscoring. Selv om det var en magisk dragning da 17-åringen trakk seg ut, inn og forbi Dorin Rotariu og satte ballen mellom beina på 37 år gamle Nenad Eric. Det var likevel gjestene som var heltene i Manchester torsdag kveld.

Det var tidvis ganske kjedelig, men etter 18 minutter kunne nettopp Greenwood startet det alle forventet skulle være scoringsshow i første runde av Europaligaen.

Riktig nok startet Solskjær modig, med en ung angrepsrekke. 17 år gamle Greenwood, 19 år gamle Angel Gomes, 19 år gamle Tahith Chong og 21 år gamle Marcus Rashford på topp.

– Vi synes i dag var en flott mulighet for de unge spillerne. Vi ville ikke kastet dem inn om de ikke var klare, sier nordmannen.

Greenwood start-debuterte i 0-2-smellen mot Cardiff i siste runde i forrige sesong og kunne revansjert det etter 17 minutter i sjanse nummer to fra start.

Rashford sløste

Diogo Dalot spilte inn og Marcus Rashford flikket videre, men 17-åringens avslutning var ikke god nok. Da hadde Fred allerede vært innom tverrligger med et tidlig langskudd.

Fire minutter senere var det Rashfords tur til å brenne. Marcus Rojo slo inn og der kunne og burde Rashford enkelt styrt inn ledermålet, men United-spissen klarte ikke treffe ballen.

Deretter gikk det et minutt og Rashford fikk en nesten kliss lik sjanse. En ball bak et sovende Astana-forsvar, styring mot keeper.

Resultatet ble det samme. Fortvilelse for Ole Gunnar Solskjærs menn.

– Tror ikke sine egne øyne

– Er det mulig? Solskjær hadde hatt hat-trick allerede om han hadde spilt. Den sjansen er nesten for enkel for Rashford. Nok en fantastisk redning av Nenad Eric, fastslo Wikestad på TV 2 og la til:

– Det er nesten så man ikke tror sin egne øyne.

Så ble det rolig. Veldig rolig på Old Trafford. Astanas 37 år gamle keeper hadde lite å gjøre.

Før det endelig smalt fra Greenwood 18 minutter før slutt. Og kvelden gav litt mening for Manchester United-supporterne likevel.

– Han griper muligheten og er en av de som viser seg frem, oppsummerte TV 2-ekspert Mina Finstad Berg.

Jesse Lingaard traff stolpen fem minutter etter den forløsende-scoringen, men ellers var det lite som varmet.

Kanskje fikk de likevel bevitne starten på et eventyr.