Eliteserien direkte: Brann stanger i en mur av forsvarere

90 + 4′ DEL Start drøyer og drøyer når de kan her. Det er tydelig at de prøver å trygge inn det ene poenget her.

90 + 1′ DEL Det er lagt til fem minutter.

89 ′ Spillerbytte - Brann Marcus Johnson Mehnert Gilbert Koomson

88′ DEL Ikke så alt for mye i dette oppgjøret som tyder på at dette ikke skal ebbe ut med poengdeling. Skjer ikke alt for mye fremover for noen av lagene her.

86 ′ Gult kort! Erlend Segberg - Start

85 ′ Gult kort! Isaac Twum - Start

84′ DEL Haugen løfter et frispark på bakre stolpe. Igjen lurer Hustad der som får avsluttet, men ballen sklir av foten. Bør absolutt treffe bedre der, Hustad som er helt upresset!

82′ DEL Haugen med et nydelig innlegg fra høyre mot Bamba, men ballen sniker seg forbi. På bakre ligger Hustad og lurer, men han får ikke et bedre touch på ballen enn at den forlenges ut til utspark for keeper.

81′ DEL Bringaker går for jackpot! Spissen ser at Ahamada står langt ute, så da feier han til fra midtbanen. Får bra klem i det, men ballen går et par meter til side for mål.

78 ′ Spillerbytte - Brann Erlend Hustad Robert Taylor

78 ′ Spillerbytte - Brann Jon-Helge Tveita Petter Strand

76′ DEL Hustad og Tveita gjør seg klar på Branns benk.

74′ DEL Børufsen prøver å finne Bringaker i boks, men Grøgaard klarerer unna.

70′ DEL Jesper Daland går i bakken i en duell. Lander stygt etter å ha svevd høyt, og får seg en trøkk i fallet. Men det ser ut til at den unge stopperen klarer seg etter dette.

69′ DEL Schulze feier til fra 18 meter, og ballen kommer hardt og lavt, men Ahamada har god kontroll.

68′ DEL Så er innbytter Barmen nære ved å score med en gang! Stanger ballen mot mål etter en corner, men Segberg står i veien.

67 ′ Spillerbytte - Brann Kristoffer Barmen Amer Ordagic

66′ DEL Haugen kommer rundt på høyresiden og prøver et innlegg, men Børufsen takler ut til innkast.

62′ DEL Pedersen klemmer til fra 20 meter, og det er hardt og lavt, men Deumeland redder forsøket!

60′ DEL DEN ER STOR! Og det er faktisk Start som skaper noe! En lang ball havner i bakrom hos Bringaker som er alene med Ahamada, men keeperen redder forsøket fra siddisen.

59′ DEL Koomson legger igjen til Strand som prøver seg på lengste, men igjen står Deumeland i veien. Her må Start begynne å få til litt spill igjen, for dette kan ikke holde på stort lenger for laget fra sørlandet. Da ryker nok det ene poenget de foreløpig har!

56′ DEL Taylor prøver seg fra skrå vinkel, men Deumeland står i veien.

56′ DEL Start henger ikke med på Brann stadion. Brann triller og triller og får egentlig holde på som de vil utpå her nå!

53 ′ Spillerbytte - Start Espen Børufsen Steffen Lie Skålevik

53 ′ Spillerbytte - Start Erlend Segberg Amund Wichne

52′ DEL Det er Pedersen som prøver seg, men ballen går over mål.

52′ DEL Twum feller Haugen, og hjemmelaget får frispark i ypperlig posisjon!

51′ DEL Haugen svinger inn en corner, men Robstad får hodet på ballen. Stusser videre til corner på motsatt side.

49′ DEL Det er hjemmelaget som har tatt initiativ de første minuttene av den andre omgangen.

46′ DEL Haugen triller gjennom til Koomson som kommer gjennom. Robstad kommer tett i duell med kanten som går i bakken, men dommer vinker spillet videre.

2. omgang

DEL Det er pause i Bergen, og stillingen er 1-1. Bamba med en god mulighet like før dommeren blåste til pause, men skuddet fra en ti meters hold gikk i nettveggen.

Pause

45 + 4′ DEL Bamba bjuder på med litt samba på Brann stadion! Han skal i hvert fall ha for forsøket... Prøver først et brassespark, før han ikke mange sekunder senere prøver igjen! På det første forsøket når ikke ballen frem, på det andre går ballen utenfor. Men vi tåler mer av dette!

45 + 2′ DEL Markovic fosser gjennom på høyresiden og klemmer til ved kanten av 16-meteren, men denne gangen har Ahamada kontroll på forsøket fra Starts nummer åtte.

45′ DEL Det legges til fire minutter.

45 ′ Gult kort! Eirik Schulze - Start Holder igjen Kolskogen på vei fremover.

44′ DEL ENORM REDNING! Brann kontrer på deres høyreside, og det ender med et innlegg i boks. Havner litt bak i feltet, men Taylor kommer stormende inn og prøver å sette ballen i lengste. Deumeland er imidlertid kattemyk og lynraskt nede. Får labben på ballen og dermed blir det hjørnespark.

41 ′ Mål for Brann! Brann 1 - 1 Start Mål: Gilbert Koomson Målgivende: Petter Strand GOALBERT KOOMSON! Igjen starter det med en vakker pasning fra Forren. Denne gangen ut til Strand som igjen legger inn på bakerste stolpe. Der kommer Koomson på løp og kan enkelt stange inn utligningen på Brann stadion!

40′ DEL Forren med en elegant crosser til Haugen som får lagt ned og satt i gang litt spill ute på Branns høyreside. Får likevel ikke utnytter den ordentlig, og vinner til slutt et innkast ute på motsatt side.

37′ DEL Schulze prøver seg med slegga, men ballen går over mål.

36′ DEL Koomson svinger inn i boks mot Bamba, men spissen er offside-plassert.

34 ′ Gult kort! Kevin Kabran - Start Kabran fullfører en duell med Ahamada og feier ned keeperen. Helt innafor med et kort som matcher Start-drakten der.

28 ′ Brann scorer selvmål! Brann 0 - 1 Start Mål: Ali Ahamada Ahamadaiaiaiai... Eman Markovic setter ballen i stolpen før Ali Ahamada får ballen i seg og i mål!

28′ DEL Det har vært et fint og høyt tempo i kveldens hovedkamp! Deilig å se at det svinger litt på Brann stadion i kveldssolen.

25′ DEL Så smeller det på motsatt side! Kabran kommer gjennom og klemmer til med venstrefoten fra 16 meter, men ballen barberer stolpen!

24′ DEL For en mulighet! Deumeland er ute og bokser, og ballen faller til Haugen samtidig som Deumeland faller. På blank kasse skal bare midtbanespilleren sette ballen i nettet, men den sklir utenfor!

21′ DEL Nydelig ball fra Bamba som hælflikker til Haugen. Branns nummer 8 spiller så ut til Strand, men så bruker de lang ti. Etter hvert får de likevel mulighet i det Haugen feier ballen i boks mot Koomson som stanger mot mål, men ballen kommer rett på Deumeland som har full kontroll.

20′ DEL Bamba prøver å finne Haugen i bakrom, men touchet blir litt for hardt fra spissen, og dermed ender ballen i klypene på Starts keeper.

20′ DEL Så er det på kontring de får en mulighet! Robert Taylor får ball ute til venstre, skjærer inn og fyrer av, men ballen kommer rett på Deumeland.

19′ DEL Start presser godt her, og har en del ball. Brann lukter kontringer fremover mot et offensivt lag fra sørlandet.

8 ′ Hjørnespark til Brann Hjørnespark til Brann, Haugen tar det igjen.

7 ′ Spillerbytte - Start Henrik Robstad Kristoffer Tønnessen Tidlig bytte etter skaden til Tønnessen.

6′ DEL Brutal start. Tønnessen blør. Kutt i øyebrynet? Det blir vinket på båre, men han går av banen selv. Det er et godt tegn.

4 ′ Hjørnespark til Brann Hjørnespark til Brann. Haugen tar det, men den går utenfor.

2′ DEL Stor mulighet til Start etter kort tid! Kaos foran mål, og Ahamada holder det åpent i det ballen blir sparket forbi.

1′ DEL Start sparker i gang kampen.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Start (4-2-3-1): Deumeland - Wichne, Daland, Bergan, Tønnessen - Twum, Schulze - Bringaker, Markovic, Kabran - Skålevik.

DEL Brann (4-3-3) Ahamada - Strand, Kolskogen, Forren, Grøgaard - Haugen, Pedersen, Ordagic - Koomson, Bamba, Taylor.