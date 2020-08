Nordmennenes lagkamerat får gjennomgå etter Spania-tur: «Utrolig egoistisk»

Celtic-spiller brøt smittevernreglene, droppet karantene ved hjemkomst og spilte deretter kamp.

Boli Bolingoli (nr. 23) beklager at han ikke fulgte koronareglene. Foto: RUSSELL CHEYNE / X02429

Celtics kommende to kamper er utsatt etter at Boli Bolingoli tok en svipptur til Spania. Dermed får Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi en pause.

Oppgjørene mot St. Mirren (onsdag) og Aberdeen (lørdag) går ikke som planlagt. Bolingoli reiste til Spania og gikk ikke i karantene ved hjemkomst til Skottland. Han ble byttet inn i sluttminuttene av 1-1-kampen mot Kilmarnock søndag.

– Jeg gjorde en grov feilvurdering, sier Bolingoli.

Celtics manager Neil Lennon freser og kaller utflukten «utrolig egoistisk».

– Celtic fordømmer Bolingolis handling da han uten å informere klubben reiste til Spania og deretter unnlot å gå i karantene. Det er vanskelig å forestille seg en mer uansvarlig handling i dagens situasjon, og det er for oss uforklarlig. Vi vil treffe disiplinære tiltak, heter det i en uttalelse på Celtics nettsted.

Kristoffer Ajer får en kamppause i Skottland. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Beklaget

Det gjøres klart at alle spillere og hele klubbens støtteapparat er testet siden Bolingolis karantenebrudd, og at alle tester var negative.

Celtic opplyser videre at klubben har kontaktet alle de andre eliteserieklubbene og skotske myndigheter for å be om unnskyldning for det inntrufne. En særlig beklagelse har klubben gitt til Kilmarnock for at Bolingoli fikk spilletid i søndagens bortekamp.

Det er ikke første gang i den nye sesongen at spillere i en skotsk eliteserieklubb har brutt smittevernreglene. To Aberdeen-spillere ble smittet og seks andre er i karantene etter et felles barbesøk for en uke siden.

Sturgeon-krav

Nicola Sturgeon, Skottlands førsteminister, krevde på sin pressekonferanse tirsdag at klubbene som har brutt retningslinjene må få sine neste kamper utsatt.

– Dere bør ikke regne med å få se Aberdeen eller Celtic spille den neste uken, i det minste, sa hun.

Noen timer senere kom den offisielle beskjeden om at de to neste kampene til Celtic og Aberdeen er utsatt. For Aberdeen gjelder det onsdagens hjemmekamp mot Hamilton i tillegg til helgens oppgjør mot Celtic. Klubben spilte heller ikke sist helg, da kampen mot St. Johnstone ble utsatt.

– Dette betyr et gult kort, men neste gang blir det rødt. Da har vi ikke annet valg, la Sturgeon til.