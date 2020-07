Bilbråk i Formel 1: – Også en lekmann ser at det er store likheter

Årets Racing Point-bil er så lik fjorårets vinnerbil i Formel 1 at den blir kalt «en rosa Mercedes». Nå beskyldes de for juks.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) må ta stilling til om disse bilene er for like. Foto: Joe Klamar, Pool AFP / Thomas Peter, Reuters

Da begge de rosa Racing Point-bilene kjørte i mål foran Renaults Daniel Ricciardo i søndagens Steiermarks Grand Prix, hadde det franske Formel 1-laget fått nok. Samme kveld leverte Renault inn en formell protest til Det internasjonale bilsportforbundet (FIA).

Franskmennene mener årets Racing Point-bil, RP20, er for lik fjorårets Mercedes, W10.

Da Formel 1-lagene testet bilene sine før årets sesong i Barcelona i februar, ble RP20 kalt «en rosa Mercedes».

– Når man studerer bilene ser også en lekmann at det er store likheter mellom dem, men om det er ulovlig, er en helt annen sak, sier Henning Isdal, Formel 1-ekspert i Viasport, til Aftenposten.

Nærmere bestemt er det luftesystemet til bremsene Renault mener er for likt. Det er en såkalt «Listed Part», som er en del av bilen som lagene er nødt til å designe selv, i henhold til Formel 1-regelverket.

Les også Formel 1-fans reagerer med sinne mot stjernen etter bursdagsfeiring

Lance Stroll i sin rosa Racing Point-bil. Foto: Joe Klamar / Pool AFP

Utstrakt samarbeid

Racing Points tekniske direktør, Andrew Green, har vært åpen om at det er likheter mellom RP20 og W10 på noen områder, men har hele tiden nektet for at de to lagene har utvekslet tegninger.

– Vi har sett på bilder av fjorårets Mercedes og brukt det vi kan se. Hele depotet er fullt av fotografer som tar bilder av andre lag. Alt vi gjorde var å bruke den informasjonen, sa Green i februar.

Mercedes leverer både motor og girkasse til Racing Point, men dette er deler til bilen Formel 1-lagene har lov til å kjøpe av hverandre.

– Det skjer en utveksling av teknologi mellom flere lag, forklarer Isdal, og viser til samarbeid mellom Red Bull Racing og AlphaTauri, og mellom de to italienske lagene Ferrari og Alfa Romeo.

– Men Renault mener Racing Point har gått lenger enn de andre.

Racing Point nekter for at de har gjort noe galt, og sa i en uttalelse til nettstedet Motorsport mandag at de er «ekstremt skuffet» over at lagets resultater i Steiermarks Grand Prix trekkes i tvil.

Les også Han er Formel 1-historiens eneste svarte fører. Det har Lewis Hamilton fått merke på kroppen.

Det er Racing Points konkurrent Renault og deres lagsjef Cyril Abiteboul som har levert inn protesten på den rosa bilen. Foto: LOREN ELLIOTT / REUTERS

Ikke sesongens første protest

Årets to første Formel 1-runder i Østerrike har vist at Racing Point ser ut til å konkurrere med McLaren om å ha den tredje raskeste av bilene i feltet. Kun Mercedes og Red Bull Racing er raskere.

I fjor endte Racing Point på 7.-plass i VM-sammendraget, to plasser og 18 poeng bak Renault. Nå er de 14 poeng foran franskmennene.

Renaults protest er en del av spillet i Formel 1, mener Isdal.

– Først og fremst er det et forsøk på å destabilisere en konkurrent. Det er ikke første gang noen har benyttet av seg den muligheten.

Før sesongens første løp leverte Red Bull inn en protest mot Mercedes sitt «Dual Axis Steering System» (DAS), som det østerrikske laget mente var ulovlig. Protesten ble ikke tatt til følge.

Dette er bilen Renault mener at Racing Point har kopiert: Fjorårets vinnerbil fra Mercedes. Foto: THOMAS PETER / REUTERS

– Renault kan ha oppnådd det de ville

Søndag kveld slo Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) fast at det er grunnlag for å vurdere Renaults protest.

FIA har beslaglagt luftesystemet til bremsene på RP20, og bedt Mercedes om å levere tilsvarende deler fra fjorårets bil for å kunne sammenligne dem.

Isdal tror ikke at Renaults protest kommer til å føre frem, men tror det franske laget kanskje allerede har oppnådd det de ville.

– Racing Point er nok ikke 100 prosent sikre på at utfallet av denne protesten kommer til å gå i deres favør. De føler på at en protest skal behandles, og det kan gå ut over dem mentalt. Å være i en usikker situasjon er aldri bra for de sportslige resultatene, påpeker Isdal.

Formel 1-sesongen fortsetter denne helgen i Ungarn.