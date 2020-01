Real Madrid tok årets første tittel

Etter 120 målløse minutter var det duket for straffer i saudiarabiske Jeddah.

Der fikk Atlético den verst tenkelige starten med to straffebom signert Saúl Ñíguez og Thomas. Førstnevnte traff stolpen, mens Courtois stoppet Thomas sitt forsøk.

Det la til rette for at Sergio Ramos kunne avgjøre det hele for hvittrøyene, og Real-kapteinen var iskald fra elleve meter og trillet inn seiersscoringen. Med det sikret han klubbens ellevte supercuptittel.

Gigantsjanse

Federico Valverde hadde en gigantisk sjanse til å sikre seieren for Real Madrid i ordinær tid. Upresset fra to meter klarte 21-åringen smått utrolig å ikke heade ballen enkelt i mål halvveis ut i 2. omgang. Istedenfor endte headingen i Valverdes kne og deretter til side for mål.

Rødt kort

Ekstraomganger ble det i Saudi-Arabia, og med fem minutter igjen ble Álvaro Morata sendt alene gjennom mot Real-keeper Thibaut Courtois.

I frykt for baklengsmål valgte Valverde å takle Atletico-spissen like utenfor straffefeltet, og han ble følgelig utvist. Det påfølgende frisparket resulterte ikke i scoring, og det måtte med det straffer til for å skille hovedstadslagene. Den gikk Real Madrid seirende ut av.

Valverde ble for øvrig kåret til banens beste spiller.

Kritisert lokalisering

Spanias fotballforbund har fått hard kritikk for å inngå en treårsavtale om å avvikle supercupen i Saudi-Arabia. Avtalen skal angivelig ha en verdi på 1,2 milliarder kroner.

Menneskerettsaktivister har slaktet valget av vertsland, og Uefa-president Aleksander Ceferin har gjort det klart at han ikke liker at europeiske lag spiller i land «der kvinners grunnleggende rettigheter ikke respekteres».

Real Madrid slo Valencia i sin semifinale, mens Atlético Madrid vant over Barcelona.