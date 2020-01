Keeperhelten hylles etter forvandlingen: – Verdensklasse!

Frankrike-Norge 26–28

TRONDHEIM: Mot Bosnia-Hercegovina var han iskald. Mot Frankrike var han like varm som en solfylt julidag i Paris. Fra å være like raus som julenissen i første kamp, var han plutselig en to meter høy dørvakt som nektet 39 prosent av alle franske skudd å slippe inn.

– Det var verdensklasse, det er ikke noe å diskutere, var vurderingen fra trener Christian Berge.

Han vet så inderlig godt at en påskrudd keeper med selvtillit er helt avgjørende for drømmen om EM-gull skal bli til virkelighet.

– Vi var helt avhengige av det, for vi brant en del sjanser fremover, vurderte trønderen.

Han lot seg ikke stresse av at eleven leverte en heller slett premiere fredag kveld. I den andre forestillingen satt det meste, og om alt går etter planen er det fortsatt syv kamper igjen å spille.

– Han har vært så god i oppkjøringen, så det var bare å bli ferdig med Bosnia-kampen og gi blaffen i den, sa Berge.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

På jakt etter seg selv

«Det var jo et hakk opp fra første kamp», var underdrivelsen Bergerud selv serverte da han møtte pressen etter kampen.

Han har først og fremst jobbet med de noe diffuse øvelsene «å finne seg selv» og å sørge for at «hodet og kroppen var der mot Frankrike». Etter 16 redninger på 41 skudd var det enkelt å konkludere. Bergerud hadde funnet Bergerud. Både hodet og resten av legemet var også i aller høyeste grad til stede.

En av dem som fant mest glede i det, var den gamle keeperkjempen Steinar Ege. Han er blitt for gammel til å stå i mål selv, nå er han treneren som jobber med de norske målvaktene.

– Det gjø like godt når det går bra, som det gjør vondt når det går dårlig, sier sørlendingen.

Med andre ord: Søndagens hans var mye bedre enn hva fredagen var.

Det var spesielt i den andre omgangen at Bergerud virkelig sto frem, men Ege trekker også frem det han kaller solid håndverk i den første omgangen.

– Selv om det ikke var så mange redninger, så var det gode bevegelser og noen gode redninger. Det kom ikke så mange skudd, noe som gjør at det blir vanskelig når du er i en litt utålmodig situasjon. Det er bare å ta av seg hatten for det han gjorde, sa Ege.

Han valgte det ikke veldig norske ordet «outstanding» for å beskrive det som ble prestert etter pause.

Vegard Wivestad Grøtt, Bildbyrån

Glad for pipingen

I kjent stil jublet Bergerud ganske så hemningsløst etter de viktige redningene sine, og han gjorde sitt for å oppildne et allerede brennhett publikum enda mer.

– Jeg tror du kan se på meg hva jeg føler. Følelsene får utløp når det kommer noen redninger i viktige perioder. Det var en deilig følelse, sier han.

Som resten av lagkameratene satte han pris på at det denne gangen kom ekstra mye lyd fra tribunene. Det uvanlige denne gangen var at de norske ved flere andleninger pep da det franske laget hadde ballen.

– Det hjelper selvfølgelig, vi fikk en ekstra boost av det. Vi kjempet som dyr gjennom hele kampen, og publikum var med på det sammen med oss.