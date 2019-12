Mason Greenwood var strålende for Manchester United torsdag. Foto: Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Solskjærs stjerneskudd herjet i målfest

AZ Alkmaar holdt følge i én omgang, men etter pause vartet Mason Greenwood og Manchester United opp med festfotball og vant 4–0 i Europaligaen torsdag.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Manchester United – AZ 4–0

Anført av unggutten Greenwood holdt Ole Gunnar Solskjærs United lekestue med gjestene fra Nederland de siste 45 minuttene på Old Trafford. Greenwood scoret to ganger og skaffet i tillegg straffesparket som Juan Mata satte inn til 3–0.

For 18-åringen, som også ble matchvinner i europaligamøtet med Astana, ble det en kveld for minnebøkene.

Like hyggelig ble ikke opplevelsen på Old Trafford for den norske AZ-duoen Fredrik Midtsjø og Jonas Svensson. De to trønderne spilte begge fra start, men ble statister da hjemmelaget og Greenwood startet sitt målshow etter pause.

Greenwood-show

Åtte minutter var spilt av annen omgang da Ashley Young avsluttet et strålende United-angrep med å hamre ballen opp i nettaket. Forarbeidet sto Andreas Pereira og Mata for.

Deretter overtok 18 år gamle Greenwood hovedrollen. Etter en snau times spill sendte han av gårde en markkryper fra 20 meter og kunne fornøyd se ballen fyke inn i hjørnet bak AZ-keeper Marco Bizot.

Med til historien hører det at Fredrik Midtsjø ble fratatt ballen i forkant av scoringen med det som lignet ulovlige midler. Den tidligere Rosenborg-spilleren ropte ut sin frustrasjon, men ble ikke hørt av dommer Sandro Schaerer. Belønningen ble i stedet gult kort.

Etter 62 minutters spill gjorde United sitt tredje mål på kun ni minutter. Greenwood dro seg inn i feltet og ble lagt i bakken. Straffesparket var soleklart, og fra krittmerket var Mata sikker.

Hjemmelaget var samtidig ikke ferdig med det.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk en god kveld på hjemmebane torsdag. Foto: Foto: Dave Thompson / AP / NTB scanpix

Minneverdig

Kun to minutter etter 3-0-scoringen var det duket for mål igjen. Og på ny var det Greenwood som scoret. 18-åringen skaffet seg skuddposisjon og hamret ballen i nærmeste hjørnet bak en sjanseløs Bizot i gjestenes mål.

Ikke rart smilene var brede på United-benken utover i annen omgang.

Manager Solskjær plukket viktige spillere som Anthony Martial og Ashley Young av banen, ganske sikkert med kommende helgs Premier League-møte med Everton i tankene.

Inn kom ungguttene Ethan Laird (18) og Tahith Chong (20).

Med seieren ble United gruppevinner. Plassen i utslagsrundene var samtidig sikret før torsdagens kamp.

Storseieren føyer seg inn i rekken av gode opplevelser for Solskjær og hans menn den siste tiden. I forrige uke ble både Tottenham og Manchester City slått i ligaen.

Også AZ Alkmaar er klare for cupspillet i Europaligaen tross torsdagens smell på Old Trafford.