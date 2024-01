Oppdateres!

Ruud var allerede i trøbbel på andre sett da Norrie hadde to settballer mot nordmannen, men reddet seg mesterlig inn da han stoppet begge av britens settballer før han selv sikret settet i tiebreaket.

Likevel var Ruud aldri i nærheten av å slå ut briten som til slutt vant komfortabelt 3–1 i sett.

– Det er litt skuffende at han ryker i tredje runde, for jeg følte han hadde gode muligheter for å ta seg videre, sier kommentator for rettighetshaver discovery+, Ola Berntzen, etter kamp.

Det lengste Ruud noensinne har nådd i Australian Open er fjerde runde. Det klarte han i 2021.

Nå er det Norrie som er klar for fjerde runde i årets utgave. Der møter han enten tyske Alexander Zverev eller den amerikanske overraskelsen Alex Michelsen (19) i neste runde.

I en lenge jevnspilt duell var Norrie den mest nådeløse og tok seg til videre i årets storturneringen. Ruud greide ikke å styre unna karrierens første tap for briten.

Duellen på John Cain Arena i Melbourne ble avgjort etter drøyt tre timer. Ruud var på en nedadgående trend etter å ha fått inn sin første og eneste bruddball i tredje sett.

Ruud vant to servegame blankt i åpningssettet, men en bom i tredje game sendte ham på etterskudd. Norrie brøt på første forsøk.

En slik effektiv tennis var ikke Ruud i nærheten av. Han misset på fire strake bruddballer før Norrie spilte seg til 4-2. En ny sjanse glapp i gamet som sikret britisk overtak.

I neste sett fortsatte Ruud å serve blankt og la press på Norrie, men han slet tungt med å få inn avgjørende slag da bruddmulighetene kom. Han rotet bort ledelser på både 40-0 og 30-0.

Ruud viste derimot stayerevne i tiebreaket som fulgte. Der kom han tilbake fra 2-5 og vant 9-7.

Oppturen så ut til å fortsette i sett nummer tre. På sin niende bruddball klarte Ruud endelig å klå Norrie, men briten slo umiddelbart tilbake. Det ble på mange måter vendepunktet.

Norrie brøt igjen til 6-4, og i det fjerde settet lyktes han igjen med å spille Ruud bakover i banen. Der havnet nordmannen på hæla og fant ingen vei tilbake.

Tidligere i uken danket Ruud ut spanjolen Albert Ramos Viñolas og hjemmehåpet Max Purcell. Mot sistnevnte avgjorde han etter tiebreak i en femsettsthriller.