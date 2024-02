VG har fortalt om studenten «Andreas» (24) som betaler 1399 kroner i året for ulovlig IPTV. På den måten kan han se Premier League langt billigere enn hos Viaplay, der det koster 749 kroner i måneden.

«Andreas» får også tilgang til tusenvis av andre TV-kanaler. Bak TV-produktet står kriminelle bakmenn som høster stor fortjeneste.

Opplevelsen for seerne beskrives som rimelig lik den du får hos lovlige distributører. Den største forskjellen – bortsett fra lovligheten – er prisen og antall kanaler.

Målet for politiet er å ta bakmennene.

TNT SPORTS: TV-vert Lynsey Hipgrave sammen med ekspertene Rio Ferdinand og Joe Cole før Liverpool-Chelsea 31. januar. Foto: CARL RECINE / Reuters / NTB

TV-bransjen fortviler over at en kvart million husstander betaler for ulovlig IPTV i Norge. Men det er bare en del av den ulovlige strømmingen.

I Norge gjør ikke politiet stort med problemet, mener Stian Løland.

Han er CEO i Nordic Content Protection – en organisasjon i Norge, Sverige og Danmark som jobber på vegne av TV-bransjen for å avdekke piratvirksomhet.

– Det er mange dyktige i politiet, men de har dessverre andre prioriteringskrav fra regjeringen og riksadvokaten, sier han.

Stian Løland Foto: Sindre Øgar / VG

Løland peker på at sakene faller på lokale politistasjoner som ikke har riktig kompetanse.

– Vi har to-tre gode dommer etter at jeg begynte, og det er vel det eneste vi har, sier piratjegeren.

Han mener problemet tas på langt større alvor i Sverige.

– Svenskene er veldig dyktige på dette her, mener han.

Den heftigste dommen når det gjelder ulovlig IPTV:

I Stockholms tingsrätt ble to menn i fjor sommer dømt til fengsel i to og et halvt år for brudd på opphavsrettsloven – og til å betale erstatning på totalt 196 millioner svenske kroner til C More, Discovery og Viaplay.

Mennene nektet straffskyld, og har anket dommen til lagmannsretten.

Hos svenskene foregår etterforskningen i en nasjonal avdeling – og straffene er strengere enn i Norge, med en strafferamme på opptil seks års fengsel.

– Det er nå tre etterforskere som etterforsker immaterielle forbrytelser på heltid i Sverige, og antallet pågående saker angående ulovlig IPTV er omtrent 25, opplyser Brita Wallström, gruppesjef ved politiavdelingen Noa i Sverige.

– Ulovlig IPTV er bygd opp litt som et pyramidespill og de på toppen tjener mest penger. De lenger ned sper på sin lovlige inntekt ved å selge abonnementer. Blant de svenske mistenkte går pengene til privat forbruk som bil, hus og reiser, sier Wallström til VG.

VG har stilt spørsmål om det er grunn til å se til Sverige.

Justis- og beredskapsdepartementet svarer at det er naturlig å høre med Politidirektoratet.

Politidirektoratet peker på at det er naturlig å rette spørsmålene til Riksadvokaten.

Riksadvokatembetet ber VG ta kontakt med Økokrim.

Økokrim-sjef Pål Lønseth har tidligere svart VG at politiet ser alvorlig på ulovlig strømming.

– Anmeldelser og straffeforfølgning av dette håndteres i stor grad av lokale politidistrikt, ikke av Økokrim. I noen saker er det også av leverandørene selv aktuelt å forfølge krenkelser av opphavsretten i det sivilrettslige sporet, uttalte Lønseth.