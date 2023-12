Den lille katalanske klubben, som holder til ti mil nordøst for Barcelona, har bare tapt én gang denne sesongen.

Lørdag ble 0–1 til 2–1 i sluttminuttene mot Valencia. Savio ble matchvinner på overtid.

Senere på kvelden vant Real Madrid 2–0 over Granada. Begge har 38 poeng og er fire foran Barcelona, som slo Atlético Madrid 1–0 søndag.

– Selv ikke i min villeste fantasi trodde jeg at vi skulle toppe La Liga, sa Míchel tidligere i høst.

SJEF: Miguel Ángel Sánchez Muñoz, kjent som Míchel (til venstre), feirer en ny seier. i Foto: LLUIS GENE / AFP / NTB

Klubben styres av City Football Group (GFG) inn. CFG er holdingselskapet som administrerer fotballklubber verden over. Konsernet er eid av tre organisasjoner, med Abu Dhabi United Group som største eier med 78 prosent. Selskapet eier Girona, Manchester City, New York City FC og Troyes AC – for å nevne noen.

Via CFG har Míchel kunnet støtte seg på kompetanse, analyser og statistikk, faglig veiledning og ikke minst nye spillere fra holdingselskapets mange klubber.

Én av disse, som virkelig har vist seg frem i La Liga, er den 19 år gamle Sávio Moreira. Han gikk gradene i akademiet til Atlético Mineiro, klubben i Belo Horizonte som tidligere har hatt stjerner som Ronaldinho, Diego Tardelli og Gilberto Silva i sine rekker.

Troyes – en klubb som er eid av City Football Group – fikk tilslaget og hentet unggutten for 6,5 millioner euro. Overgangssummen kan øke med ytterligere 6 millioner euro basert på ulike prestasjonsbonuser.

BRASILIANSK YNDLING: Savio jubler på seg gult kort etter matchvinnermålet mot Valencia. Foto: LLUIS GENE / AFP / NTB

Sávio har ikke spilt et eneste minutt for den franske 2. divisjonsklubben Troyes. Sist sesong gikk han på lån til PSV i Nederland – uten at han slo gjennom. Det ble en håndfull kamper på A-laget og flest for reservelaget. Suksessen kom umiddelbart i hans første sesong i Girona.

Barcelonas sportsdirektør Deco så tidlig talentet – også før City Group kom på banen. Nå kan det bli vanskelig. Sávio er på lån i Girona, men er eid av CFG på en avtale som løper til 2027.

Etter at flere nøkkelspillere som Oriol Romeu, Taty Castellanos og Rodrigo Riquelme forsvant i sommer, trodde mange at Girona skulle få trøbbel med å hevde seg. Men Quique Carcel, sjefen for sportsavdelingen, og Míchel har satt sammen et godt kollektiv med hjelpen fra CFG og noen spesielle kjøp.

UKRAINSK SUKSESS: Viktor Tsyhankov. Foto: JOSEP LAGO / AFP / NTB

Ukrainerne Viktor Tsyhankov og Artem Dobryk ble hentet inn. Sistnevnte scorer hvert 60. minutt og står med seks mål og fem målgivende. Midtbanespiller Tsygankov har spilt 12 kamper (startet fire) og har to mål og en assist.

Yangel Herrera (fire mål) ble opprinnelig kjøpt av Manchester City. Han kom på lån forrige sesong og spiller nå etter en permanent overgang. Yan Couto er på lån i klubben. Han er Manchester Citys eiendom.

Det var de som stusset da Daley Blind ble hentet. 33-åringen kom fra et mislykket opphold i Bayern München. Blind kom ikke til Girona på grunn av farten, men snarere sin presise venstrefot.

Den bruker han til å strø pasninger fra den bakre treeren når Girona ikke skal forsvare seg. Han går så langt opp i banen som han kan tillate seg og styrer mye av spillet.