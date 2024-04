– Til å være såpass stor er jeg ikke så klumsete som man skulle tro. Jeg er ganske atletisk, kan slå hjul og hoppe rundt – i tillegg til å bevege meg bra beskriver Lange til VG.

Bokseren fra Sunndalsøra har definitivt vokst opp til å passe etternavnet, og det er tross alt ikke helt enkelt å slå hjul med over to meter kropp.

– Jeg tør ikke å vise det nå av frykt for skader nå rett før debuten, sier Lange med glimt i øyet.

Lørdag 6. april møter Lange georgiske Gerasim Aduasjvili (8 seirer, 20 tap) på det VG+ Sport-sendte stevnet i Sentrum Scene i Oslo.

– Enorm glede

Cruiservekter Kevin Melhus (11 seirer, ingen tap) går hovedkampen mot tyske Pascal Wolters (11 seirer, ett tap), og i tillegg skal nordmennene Alexander Martinsen (4–0) og Sayed Kazemi (debutant) i aksjon.

– Jeg har ikke så veldig lang amatørkarriere, men boksing er alt jeg bryr meg om akkurat nå. Det gir meg en enorm glede, sier Lange som til tross for sin enorme rekkevidde har et stykke igjen til sørafrikaneren Ewart Potgieter som var aktiv på 1950-tallet.

Han var 218 cm høy og hadde en rekkevidde på enorme 239 cm – mål fra langfingertupp til langfingertupp når bokseren sto med armene rett ut.

Av mer kjente boksere kan det nevnes at den nåværende lineære tungvektsmesteren Tyson Fury har en rekkevidde på 216 cm. Men boksing handler om mer enn rekkevidde, og Mike Tyson gjorde sine saker greit med «bare» 180 cm ...

I tillegg til lange armer har Lange også gode fysiske ferdigheter, og han begynte ikke å bokse før sent i tenårene. 25-åringen vokste opp med å spille fotball for Sunndal IL. Da han som 18-åring flyttet sammen med moren til Oslo, fikk han interessen for kampsport.

Se Lange ha jobben som «avstraffer» for Oscar Westerlin:

– Jeg var veldig fascinert av MMA (kampsporten mixed martial arts, red.anm.) og UFC, men det var boksing som ble min greie, forklarer 25-åringen som lenge var en del av IF Ørnulf Boksing i Oslo.

Den storvokste fighteren ble norsk mester i super tungvekt (+92 kg) som amatør i både 2022 og i fjor. Nå blir det altså proffdebuter med tidligere proffbokser Alexander Hagen i hjørnet.

– Brage er veldig atletisk og bevegelig i forhold til størrelsen. Han er flink til å bruke bena og å utnytte rekkevidden, men blir han presset er han også god til å bokse på innsiden, roser trener Hagen.

– At han ikke har veldig lang amatørbakgrunn kan også være positivt, for han er mer formbar i stilen inn mot en proffkarriere. Han er lærevillig og enkel å jobbe med, sier Hagen.

NY PROFIL: Brage Lange skal for første gang bokse i bar overkropp – én av mange forskjeller mellom amatør- og proffboksing. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Jeg har et hårete mål om å bli Norges beste tungvektsbokser gjennom historien. Jeg er klar over at Steffen Tangstad gikk VM-kamp og var veldig god, flirer Lange.

Tangstad gikk kamper om både EM- og VM-titler i tungvekt på 1980-tallet. Hans to eneste tap kom i EM-tittelkampen mot Anders Eklund og VM-duellen mot Michael Spinks i 1986.

Tangstad vant for øvrig EM-kampen mot Lucien Rodriguez i 1984.

Nå håper trener Hagen og elev Lange på et nytt tungvekteventyr. I første omgang satser de på ny kamp i løpet av sommeren, og forhåpentligvis også et par muligheter i ringen utover høsten.

– Får jeg fire kamper i 2024 er det bra, og det gir meg et godt grunnlag. Nå må jeg bare satse på dette, sier Lange som jobber litt som trener ved siden av egen karriere.