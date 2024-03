– Jeg tåler kritikk, men det går en grense, sa han til pressen.

Xavi sier nå at han går til søksmål mot to journalister, som han mener har skrevet løgner om ham.

Den siste uken har det blitt skrevet i spansk media om at Xavi ikke skal ha vært fornøyd med en artikkel som hevdet at Barcelona-treneren hadde krevd at støtteapparatet skulle legge telefonene sine på bordet, for å finne ut om noen av dem lekket informasjon.

En annen journalist skal ha hevdet at Xavi sendte ham en melding og klagde på en kritisk artikkel han hadde skrevet. Dette ble senere trukket tilbake av journalisten, skriver ESPN.

– Jeg tolererer ikke løgner eller at folk finner på ting. Det er på tide å si at nok er nok. Det er store løgner og nå er det på tide å gjøre noe, sier han.

Laget hans møter Las Palmas i helgen. Barcelona er inne i en så god form at flere nå håper Xavi skal trekke seg på avgjørelsen om å gi seg som trener i storklubben.

– Jeg er takknemlig for at folk ønsker at jeg skal bli, men ingenting har endret seg. Jeg tenker på klubbens beste, sier han.

Etter å ha nådd Champions League-kvartfinalen i mars, gikk han hardt ut mot en artikkel fra desember som kalte Barcelona «vitsen» blant Europas fotballelite.

Det intense mediefokuset på klubben skal være en av grunnene til at Xavi i januar kunngjorde at han gir seg som trener ved sesongslutt.

