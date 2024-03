Ordførere i utkantene og småby-Frankrike blir stadig sintere over overføringen av migranter fra hovedstaden til sine lokalsamfunn, skriver France24.

Serge Grouard, den høyreorienterte ordføreren i Orleans, sørvest for Paris, klaget denne uken over ankomsten av opptil 500 hjemløse migranter til byen sin - som har cirka 115.000 innbyggere.

– Det har blitt bevist at hver tredje uke ankommer en buss til Orleans fra Paris, med mellom 35-50 personer om bord, forteller han og legger til at ryktene sier at det er for å «rydde opp» hovedstaden før OL i juli og august.

Ifølge Grouard tilbys de tre ukers hotellopphold på den franske statens regning, men blir deretter overlatt til seg selv.

Mer enn 70 franske veldedighetsorganisasjoner ba i november 2023 om at hovedstaden ikke må ødelegge livene til hjemløse når det skal gjøres klart til OL, meldte RFI.

– Den sosiale opprydning på Paris’ gater har allerede begynt, sa Paul Alauzy, talsmann for organisasjonen «Baksiden av medaljen».

France24 skriver at Paris lenge har vært en magnet for asylsøkere og migranter, hovedsakelig fra Afrika, Sør-Asia og Midtøsten. Etterspørselen etter bolig er langt mer enn tilbudet.

En organisasjon ved navn «Baksiden av medaljen» rettet sist helg fokus mot det de kaller «sosial opprydning» til sommerlekene, som går i Paris i juli og august. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP / NTB

Derfor har det dukket opp uformelle teltleirer under broer eller andre steder der det er mulig. Disse blir jevntlig revet av politiet, skriver France 24 og hevder at regjeringens politikk er å flytte av dem ut av Paris og til andre steder i landet.

Flyttingene til Orleans var ikke knyttet til Paris-OL, sier statens regionale sikkerhetskontor i en uttalelse.

– Vi har ikke blitt konsultert, sier viseprefekten i Strasbourg, Floriane Varieras, til nyhetsbyrået AFP.

– Jeg er enig med ordføreren i Orleans at det er ganske uklart hva som skjer.

En teltleir ved Seinen i Paris. Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / NTB

Insidethegames.biz skriver at både under Rio-OL i 2016 og Beijing-OL i 2008 ble disse storbyene «ryddet».

France24 skriver at ordføreren i Lavaur, en liten by nær Toulouse i sørvestlige Frankrike, i januar sendte et offentlig brev der han fordømte politikken med å flytte migranter rundt i landet som «uansvarlig» og «farlig». Han mente at politikken var designet «for å gjøre Paris mest mulig presentabel og mer kontrollerbar før OL».

President Emmanuel Macron har støttet ideen om å spre asylsøkere og flyktninger rundt i landet. Men høyreorienterte politikere har fordømt politikken og anklaget Macron for å flytte fattigdom og kriminalitet ut til utkantene.