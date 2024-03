Det tilsvarer drøyt 120 millioner kroner.

Det betyr at Reynolds begynner å kjenne på lommeboken hvordan det er å eie en fotballklubb.

Klubbens gjeld til eierne har vokst kraftig siden forrige regnskapsår. Reynolds og McElhenney kjøpte klubben for drøyt 25 millioner kroner i 2021 da Wrexham var på nivå fem i engelsk fotball. Laget blir fulgt i den Emmy-vinnende dokumentarserien «Welcome to Wrexham».

De tapte semifinalen i opprykkskvalifiseringen i sesongen 2021/22, men rykket opp til League Two året etter. I skrivende stund ligger Wrexham på e. plass, med gode muligheter for å nå minst kvalifisering til League One, tredje nivå i engelsk fotball. Det vil i så fall bety to opprykk på rad.

De tre beste rykker rett opp, mens de fire neste går inn i et playoff om en siste opprykksplass.

Torsdag la klubben fram regnskapet for budsjettåret som sluttet i juni 2023. Der går det fram at klubbens omsetning har økt med 75 prosent til rundt 10,5 millioner pund fra 6 millioner pund, men at underskuddet samtidig vokste fra 2,9 millioner til 5,1 millioner pund, som tilsvarer nær 70 millioner kroner.

– Klubben er ikke under noe umiddelbart press for å tilbakebetale lånene på bekostning av framgangen vi ønsker å oppnå, skriver klubben.

Videre opplyses det at det vil hentes inn ytterligere midler for å støtte opp om framtidige prosjekter.

Det heter at inntektene vil øke kraftig i regnskapsåret som avsluttes den 30. juni 2024.

Wrexham spiller denne sesongen i de fire profesjonelle divisjonene for første gang på 15 år. Tilskuertallet er tredoblet siden Hollywood-stjernenes overtakelse, og er jevnlig over 10.000.