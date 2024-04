Torsdag kveld møtes lagene på Stamford Bridge.

Etter at Chelseas styreleder og deleier Todd Boehly kom til klubben for under to år siden har Chelsea hatt tre permanente managere.

I tillegg har ingen brukt like mye penger på nye spillere som Chelsea gjorde i fjor sommer. Men kjøpefesten til tross – London-klubben ligger på en foreløpig 12.-plass i Premier League.

På en pressekonferanse ble Erik ten Hag spurt om Chelseas situasjon er en advarsel til Sir Jim Ratcliffe og Uniteds nye deleiere.

– Jeg mener man må følge prosessen. Vi har gode, unge spillere som er på vei opp og frem. De er i en veldig god utviklingsprosess, svarer ten Hag ifølge Daily Mail.

I februar kjøpte Ratcliffe og selskapet Ineos 27,7 prosent av aksjene i Manchester United. Ineos-gruppen har tatt over den sportslige styringen i klubben.

Ten Hag ber om tålmodighet.

– Vi er på en god retning og må ta de neste stegene. Ikke forstyrr denne prosessen, er Manchester United-managerens budskap.

Før torsdagens oppgjør ligger United ni poeng bak Tottenham på femteplass i ligaen.

Laget ble slått ut av gruppespillet i Champions League, og er avhengige av å havne topp fem eller høyere i ligaen om det skal bli Europa-spill på Old Trafford neste sesong.

– Jeg har høye standarder og jeg kommer til å bli skuffet dersom vi ikke kvalifiserer oss. Jeg vet at det kommer til å bli svært vanskelig ettersom vi ikke er i en god posisjon, sier ten Hag.

Dersom det ikke skulle lykkes i serien har ten Hags menn muligheter i FA-cupen. Der møter de Coventry i semifinalen. Seier i FA-cupen gir gruppespillplass i Europa League.

– Vi ønsker å vinne hver kamp. Det er standarden vi har hos oss. Vi kommer til å fortsette å tro på disse standardene. Det er tilnærmingen til hver kamp. Vi kommer til å kjempe til slutten, fastslår ten Hag.