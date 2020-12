Opptur for LSK - sterk bortetriumf i Champions League

(Minsk-LSK 0–2) Med scoring allerede etter 86 sekunder sørget kaptein Emilie Haavi for at LSK fikk en drømmestart i Champions League-møtet borte mot Minsk.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For bare 1.26 var spilt i minusgradene i Minsk da Haavi ble spilt fri av Sophie Roman Haug. LSK-kapteinen fikk god tid og kunne plassere ballen i lengste hjørne bak keeperen.

Lillestrøm hadde god kontroll fra start i 16-delsfinalen, men var heldig som unngikk et straffespark i mot etter 10 minutters spill. Cathrine Dahlströms opptreden var fryktelig klønete innenfor 16-meteren da hun felte Henriette Akaba.

Les også Arnór Smárason ferdig i Lillestrøm – returnerer til Island

Heldigvis for LSK vinket den kroatiske dommeren spillet videre. Og at hellet var på LSKs side ble tydelig for alle noen minutter senere da Minsk-spiss Tamila Khimich presterte å sette ballen over LSK-keeperen fra kloss hold.

Vi fulgte kampen i vårt livesenter

I starten av 2. omgang ble Lillestrøm spilt fryktelig lave, men da sjansen bød seg var romerikingene svært så effektive. Som i 56. minutt da et innlegg fra Haavi havnet rett i beina på Justine Vanhaevermaet. Belgieren nølte ikke et sekund og satte inn 2–0 med høyrefoten.

Med to «bortemål» er utgangspunktet nær perfekt før returmøtet på norsk jord.

Har mer å spille for

Etter en skuffende 5. plass i Toppserien, har LSK likevel to fine anledninger til å pynte på inntrykket av mesterlag på retur.

Nå har de alle tiders mulighet til å ta seg videre til kvartfinalen i Champions League, og før returmøtet mot hviterusserne i neste uke får de søndag sjansen til å kjempe om nok et cupgull, mot Vålerenga.

Hege Riises siste sesong som LSK-trener kan fortsatt ende i noe fint og flott. Et avansement i Champions League kan også gi en del penger i kassen. De to kampene mot Minsk innbringer rundt 800.000 kroner fra UEFA, men da dekker klubben reisekostnadene selv.

I tillegg betales et cupgull med 300.000 kroner for tiden ...

PS! Vålerenga møter danske Brøndby i første kamp i 16-delsfinalen i morgen, torsdag.

GIKK FORAN: Emilie Haavi scoret det første målet da Lillestrøm slo hviterussiske Minsk i ettermiddag. Foto: Fredrik Hagen, NTB