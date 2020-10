Ingen tvil, det blir verdenscupåpning

Høye smittetall over hele Europa til tross. Det ble i dag klart at det blir verdenscupåpning for langrenn og kombinert i Finland.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 50 minutter siden

Iivo Niskanen fulgt av Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen under den tradisjonelle verdenscupåpningen i Finland for ett år siden. Det er nå klart at det blir åpning som planlagt også i år. Foto: HARALD STEINER / BILDBYRÅN

Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som i en pressemelding slår fast at Finlands helsemyndigheter har godkjent smittevernreglene og har gitt grønt lys for verdenscupåpning i Ruka/Kuusamo.

I begynnelsen av oktober vedtok styret i FIS at verdenscupen skulle arrangeres som planlagt. Men det har hele tiden vært en forutsetning at den smittevernprotokollen som FIS har laget skulle bli godkjent av de nasjonale helsemyndighetene i hvert enkelt arrangørland.

Utøver-skepsis

Flere utøvere har uttrykt tvil om det er fornuftig å gå på en full sesong slik verden ser ut akkurat nå. Maiken Caspersen Fall uttrykte til VG sin skepsis.

– De utsetter oss utøvere og støtteapparatene for en ekstrem risiko ved å kjøre den terminlisten som er nå. Vi skal reise gjennom så mange steder og flyplasser, hvor det er høy smitterisiko, sa hun tidligere denne uken til VG.

Sjefen for norsk langrenn, Espen Bjervig, sier at han er glad for at det blir en åpning, men han har forståelse for Fallas innvendinger.

Fakta Verdenscup ski før jul Langrenn: Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer i Norge (4.-6. desember), Davos i Sveits (12.-13. desember) Hopp: Wisla i Polen (20.-22. november), Ruka i Finland (27.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember/bare damer), Nizjnij Tagil i Russland (4.-6. desember) Kombinert: Ruka i Finland (26.-29. november), Lillehammer (4.-6. desember), Ramsau (18.-20. desember) Alpint: Lech/Zuers i Østerrike (13.-14. november), Levi i Finland (21.-22. november) Skiskyting: Kontiolahti i Finland (27.-29. november og 30. november–6. desember), Hochfilzen i Østerrike (7.-13. desember og 15.–20. desember) Östersund og Annecy-Le Grand-Bornand er strøket som arrangører

– Det er mye skepsis i samfunnet, ikke bare blant utøverne. Men det er nå slik at løperne er ikke nødt til å gå alle renn. Min jobb som leder er å legge en forsvarlig plan slik at vi, sammen med helseteamet, skaper så trygge rammer som mulig, sier Bjervig til Aftenposten.

Fristen overholdt

Det ble satt en endelig frist på 30 dager før renn for å ha alt godkjent. Finske helsemyndigheter har nå godkjent de planene som er lagt frem for arrangementet i det nordlige Finland. Finland har tidligere i pandemien hatt lave smittetall, men også de har opplevd en relativt dramatisk økning i smittetall.

Det skal arrangeres en minitour i langrenn, laghopp og individuelt hopp samt to kombinertkonkurranser i Ruka. For langrenn og kombinert blir det sesongåpning. Hopperne innleder sesongen helgen før i Polen.

Det har allerede vært klart lenge at det ikke vil bli sluppet inn tilskuere på arenaene i den nordfinske skimetropolen.

Reglebok

Det er produsert en relativt fyldig smittevernprotokoll. Løpere, ledere, funksjonærer og alle andre i støtteapparatet må levere ha en negativ koronatest som ikke er eldre enn 72 timer. Uten denne vil de ikke få akkreditering til arenaen.

Protokollen omhandler også detaljert en rekke andre klassiske smittevernregler.

– Vi har en god plan, men verden forandrer seg kontinuerlig, sier Espen Bjervig.