Forsvarsblemmer kostet Solskjær dyrt: – Utilgivelig

(Başakşehir-Manchester United 2–1) Ole Gunnar Solskjær måtte se at forsvaret var fullstendig bortreist to ganger da tyrkiske Başakşehir påførte Manchester United et ydmykende tap i Champions League onsdag.

Anthony Martials redusering rett før pause ble gjestenes eneste trøst i 2–1-kampen, som er Başakşehirs første gruppespillseier i Champions League noen gang.

– Det første målet er utilgivelig, innrømmet manager Ole Gunnar Solskjær etterpå.

– Og på det andre målet var vi ikke godt nok organisert til å vinne tilbake ballen.

Solskjær fortsatte ifølge Manchester Evening News:

– Vi fikk en reality check her. Du kan ikke bare møte opp i Champions League og hente tre poeng.

På pressekonferansen sa Manchester Uniteds manager:

– De to siste resultatene har vært et slag i magen. Den eneste måten vi kan svare på, er å ta oss sammen til Everton-kampen, men vi vet at den blir tøff.

– Det første målet er ikke et man vanligvis slipper inn. Vi utførte ikke oppgavene våre. Det er mitt ansvar. Det var en kort corner og vi glemte de defensive pliktene våre.

Tapet var slutten på Uniteds sterke rekke med ti strake borteseirer - og det første bortetapet siden Liverpool-kampen i januar.

– Det er ikke lett å være positiv når du spiller som dette, mente United-manageren.

Solskjær hadde gjort seks endringer fra startoppstillingen mot Arsenal i helgen. Ut gikk David De Gea, Victor Lindelöf, Fred, Paul Pogba, Scott McTominay og Mason Greenwood.

Keeper Dean Henderson hadde tidligere spilt bare mot Luton og Brighton for Manchester United, men det var ikke hans skyld at det ble baklengsmål.

United imponerte i sine to første kamper i Champions League: 2-1 over Paris Saint-Germain og 5-0 over RB Leipzig. Men laget kom til Istanbul-kampen fra 0–1-tap for Arsenal hjemme på Old Trafford, der Paul Pogba laget et unødvendig straffespark.

– Det er skuffende at det ikke kom noen reaksjon etter Arsenal-tapet, mente Fjørtoft.

MOLEFONKEN: Ole Gunnar Solskjær i Istanbul onsdag kveld. Foto: AP

1–0 til tyrkerne kom på merkelig vis. Manchester United hadde corner, og midtstopperne hadde tatt turen til motstandernes målfelt. Men ballen endte hos Basaksehir-kaptein Edin Visca, som så at Demba Ba lå alene - på egen banehalvdel. Dermed kunne Visca sende en lang pasning og den tidligere Chelsea-spilleren løp fra Nemanja Matic, som var bakerste utespiller da. Alene med keeper Dean Henderson viste Demba Ba sine goalgetter-egeskaper.

– En sjokkerende scoring, vi har aldri sett noe slikt, fastslo Morten Langli i Viasat-studio.

United-legenden Rio Ferdinand var også oppgitt:

Edin Visca gjorde selv 2–0 etter at United hadde mistet ballen på egen banehalvdel. Demba Ba var genial som lot innlegget fra Deniz Türüç passere og ballen ende hos langt bedre plasserte Visca, som dundret inn 2–0. Igjen var United-forsvaret merkverdig fraværende.

Rett etterpå fikk Manchester United reduseringen som ga nytt håp før 2. omgang: Luke Shaw briljerte for en gangs skyld på venstrekanten, og innlegget headet Anthony Martial på akrobatisk vis i mål: 2–1.

Vertene hadde atskillig større problemer med å holde United fra livet i 2. omgang, men kreativiteten var det så som så med. Den gamle Liverpool-helten Martin Skrtel er blitt 35 år, men holder fortsatt høyt nivå som midtstopper - og var naturlig nok ekstra tent på å holde på 2–1-ledelsen mot sin gamle «fiende».

Norske Fredrik Gulbrandsen kom inn for en utslitt Demba Ba drøyt ti minutter før slutt og viste seg frem øyeblikkelig.

På overtid reddet tyrkerne mirakuløst på streken og unngikk uavgjort.

Başakşehir fra Istanbul spiller Champions League for første gang og sto med tap både mot RB Leipzig og Paris Saint-Germain før møtet med Manchester United.

– Vi er Man United, og vi må forbedre oss. Vi må ta et steg opp til kampen mot Everton, sa Van de Beek etterpå.

BYTTE: Edinson Cavani erstatter Juan Mata mens manager Ole Gunnar Solskjær ser på. Foto: MURAD SEZER / X90138