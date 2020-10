Superliga-spiller utestengt i fem kamper for homohets

Lyngby-spilleren André Riel er suspendert i fem kamper for å ha kommet med homofobiske rop mot Sønderjyskes Stefan Gartenmann.

André Riel (til høyre) er utestengt i fem kamper. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Episoden skjedde i Lyngbys hjemmekamp mot Sønderjyske 4. oktober, og Danmarks fotballforbund (DBU) har bestemt at Riel ikke får spille fotball på en stund.

Ifølge dommer Jakob Kehlets rapport ropte Riel «reis deg opp, din fucking homo» til Gartenmann, hvorpå Lyngby-spilleren fikk rødt kort.

På vei ut av banen ropte Riel, ifølge dommeren, «jeg er likeglad, han ER en fucking homo».

DBUs disiplinærinstans har behandlet saken på bakgrunn av dommerens innberetning, redegjørelsen fra Lyngby og partenes tilleggsbemerkninger. Riel får automatisk to kampers karantene for det røde kortet, og han idømmes i tillegg tre kampers utestengelse.

Støttes av klubben

Lyngby har akseptert 30-åringens straff.

– Lyngby Boldklub er en klubb for alle, uansett hvordan man identifiserer seg selv. Vi støtter kampen mot homofobi i fotballen, og derfor støtter vi også at det skal komme en skjerpet straff.

– I dette tilfellet er straffen vurdert til tre ekstra kampers karantene, hvilket vi tar til etterretning, sier Lyngby-direktør Andreas Byder til klubbens nettsted.

Lang pause

Andre Riel ble byttet inn i den aktuelle kampen, og han slo den målgivende pasningen til Nicolai Geertsens utligning til 2-2, som også ble sluttresultatet.

Like etter kokte det over for Riel da Gartenmann ble liggende nede etter en duell.

Lyngby-angriperen mister de kommende kampene mot Vejle, OB, FC København, AGF og Horsens. Han er tidligst spilleklar til bortekampen mot Brøndby 30. november.

