Premier League direkte: Ellevilt overtidsdrama for Solskjærs United

90 + 10 ′ Manchester United scorer på straffe! Brighton & Hove Albion 2 - 3 Manchester United Mål: Bruno Fernandes TI MINUTTER PÅ OVERTID SETTER MANCHESTER UNITED INN BALLEN, OG VINNER!

90 + 8 ′ VAR-situasjon Det dømmes straffe! For et drama. Dette er noe av det villeste jeg har sett. Dommeren har blåst av kampen, men må så se på VAR-bildene. Maupay handser, og det blir straffe.

90 + 7′ DEL BRIGHTON REDDER PÅ STREK. DET KOKER PÅ MATTA, OG MANCHESTER UNITED ROPER PÅ HANDS. Blir det VAR? Maguire header mot mål. Den går via en Brighton-hånd, før den reddes på strek. Dommeren har blåst av. Hva skjer nå? For et drama.

90 + 7′ DEL United vinner en corner her på tampen.

90 + 5 ′ Mål for Brighton & Hove Albion! Brighton & Hove Albion 2 - 2 Manchester United Mål: Solly March DET ER HELT VILT! Et innlegg svinges inn fra høyre, og igjen sover Wan-Bissaka på bakerste stang. Solly March får stå helt alene, og header inn en velfortjent utligning.

90 + 4′ DEL March løfter inn igjen, men også denne gangen header United unna.

90 + 3′ DEL ENORM SJANSE! Et innlegg ramler ned hos en helt fri Trossard i boksen. Fra fem meter får han avslutte, men De Gea redder skuddet! Utrolig at ikke Brighton har fått mer uttelling her i dag.

90 + 2′ DEL Shaw stanger ut hjørnesparket på første stang.

90 + 2′ DEL March vinner en corner i duell med Wan-Bissaka på kanten.

90 + 1′ DEL Det legges til fem minutter

90 ′ Spillerbytte - Manchester United Donny van de Beek Anthony Martial

89′ DEL 14-5 i skudd i favør Brighton ifølge TV 2. 3-2 i favør Brighton når det gjelder skudd på mål. I tillegg til de tre har Brighton FEM i treverket. Det sier alt om hvordan denne kampen har sett ut. Manchester United skal prise seg lykkelige for å være i ledelsen.

88′ DEL Dunk header hjørnesparket via hodet til Martial, et par meter over. Blir så snytt for corneren.

87′ DEL Brighton vinner en corner.

87′ DEL March slår inn, Bailly stanger unna.

86′ DEL Ballwatching fra United-forsvaret igjen! March slippes fullstendig på bakerste stang, og får innlegget perfekt. Han smeller til på hel volley, men langt over.

83 ′ Spillerbytte - Manchester United Eric Bailly Mason Greenwood Ut med en spiss, og inn med en stopper. United henger i tauene her, og Solskjær tar grep.

83 ′ Gult kort! Lewis Dunk - Brighton & Hove Albion Rashford felles på midten.

81′ DEL Solskjær gjør klar Bailly på benken. Her skal alle mann til pumpene for å forsvare.

80′ DEL Ny god mulighet! Et innlegg slås inn, og Manchester United stirrer på ballen. På bakerste stang står March helt alene. Han tar ned ballen, men avslutningen blokkeres av Wan-Bissaka.

79′ DEL Manchester United ligger med hele laget rett rundt egen boks nå. Brighton triller rundt og forsøker å finne en vei gjennom.

77′ DEL Martial forsøker å sende Rashford alene gjennom med et hælsparkt. Frekt, men ikke nøyaktig nok. Dermed fanger Brighton enkelt.

77′ DEL Trossard i tverrliggeren! Brighton-spilleren skyter fra kloss hold, og det er femte gang i matchen de treffer rammeverket.

76′ DEL Fernandes slår frisparket inn i feltet. Ballen veksler mellom Martial, Rashford og Greenwood, før Brighton får ryddet unna.

75 ′ Spillerbytte - Brighton & Hove Albion Pascal Gross Adam Lallana

74 ′ Spillerbytte - Brighton & Hove Albion Alireza Jahanbakhsh Aaron Connolly

74′ DEL Frispark for United, rundt 30 meter fra mål. Fernandes eller Rashford tar nok denne.

73′ DEL Fryktelig feilpasning fra Lindelöf. Brighton tar over, men klarer ikke å utnytte muligheten.

71′ DEL United er nære ved å tråkle seg gjennom Brighton-forsvaret. Martial kombinerer med Fernandes, men førstnevnte får deretter en dårlig touch og blir stoppet.

69′ DEL Nyervervelsen Donny van de Beek er i oppvarming for United.

67′ DEL Brighton har på ingen måte gitt opp her. Presser på for utligning.

67′ DEL Kampen har roet seg litt igjen nå, etter at scoringen til Rashford ble etterfulgt av noen hektiske minutter.

65′ DEL Svak kamp av Pogba, som erstattes av Fred.

65 ′ Spillerbytte - Manchester United Fred Paul Pogba

64′ DEL Trossard slår inn. Bruno Fernandes header unna for United.

64′ DEL Corner for Brighton.

61′ DEL Solly March smeller ballen i stolpen! United er heldige der.

60′ DEL United-spillerne ser ut til å ha fått ekstra energi og selvtillit av scoringen til Rashford. Solskjærs menn har snudd kampen.

59′ DEL Brighton og Connolly roper igjen på straffe, men heller ikke denne gangen får de viljen sin.

55 ′ Mål for Manchester United! Brighton & Hove Albion 1 - 2 Manchester United Mål: Marcus Rashford Målgivende: Bruno Fernandes Drømmescoring av Rashford! 22-åringen spilles gjennom av Bruno Fernandes, drar av to Brighton-spillere til sammen tre ganger, før han banker ballen i mål. Det er fantastisk gjort av angriperen.

54′ DEL Vidåpen kamp her nå. Bølger frem og tilbake.

53′ DEL Marcus Rashford setter inn 2-1 for United, men igjen blir nettkjenningen annullert. Angriperen er i offside for annen gang i en avgjørende situasjon.

51′ DEL Shaw kommer fri på venstresiden. Backen slår hardt inn foran mål, men Brighton får klarert.

49 ′ VAR-situasjon Ingen straffe! Dommer ser på situasjonen, og blåser av straffen.

48 ′ VAR-situasjon Dommer signaliserer at han skal se på situasjonen. Bildene viser at Connolly legger seg inn foran Pogba i den situasjonen. Kan hende denne blir omgjort.

47 ′ Straffe til Brighton & Hove Albion Straffe til Brighton & Hove Albion! For en start på omgangen! Pogba feller Connolly!

2. omgang

Pause

45 + 1′ DEL Det er lagt til to minutter.

45 ′ Brighton & Hove Albion scorer selvmål! Brighton & Hove Albion 1 - 1 Manchester United Mål: Lewis Dunk United svarer! Men her får de hjelp. Det ser først ut til at Maguire setter ballen i mål, men reprisen viser at det er Dunk som setter den i eget nett.

42 ′ Gult kort! Leandro Trossard - Brighton & Hove Albion Henger over Shaw som en mygg og lager frispark utenfor 16-meteren. Fernandes står klar.

40 ′ Brighton & Hove Albion scorer på straffe! Brighton & Hove Albion 1 - 0 Manchester United Mål: Neal Maupay Fysjameg for en straffe! Maupay er iskald og tar en helt prikkfri chip på straffen! En såkalt Panenka-straffe! Det er så frekt, det er så kaldt, og Brighton er i føringen!

38 ′ Straffe til Brighton & Hove Albion Straffe til Brighton & Hove Albion! Bruno Fernandes feller Lamptey, og hjemmelaget får straffespark!

33′ DEL United setter ballen i mål, men det avvinkes for offside!

30′ DEL Tverrligger! Nå har jo Manchester United rett og slett flaks. Tredje ballen i metallet bak De Gea på en halvtime! Denne gangen er det Webster som header og ballen daler ned på tverrliggeren.

28′ DEL Så gjenstår det å se om varsellampene etter hvert blir til et lysshow man kun får servert på de store festivalene. Mye kan skje her!

26′ DEL Det er Brighton som skaper sjansene her. Går nok noen varsellamper i hodet til Solskjær og ikke minst United-supporterne av det her.

22 ′ Gult kort! Bruno Fernandes - Manchester United Hensynsløs takling på Maupay.

21′ DEL Nytt stolpeskudd! Igjen fra Trossard! United er heldige nå. Belgieren klemmer til med et lavt skudd mot hjørne, og ballen går i metallet!

19′ DEL Bruno Fernandes svinger inn et innlegg mot Martial, som også får en skummel retning mot mål. Ingen kommer på kula, og ballen sniker seg utenfor stolpen.

19′ DEL March feier til med et lavt innlegg i boks. Går via foten til Lindelof og i hanskene til De Gea.

17′ DEL Greenwood vinner ballen høyt i banen etter en feilpasning fra Lamptey. Ender med et skudd fra unggutten, men ballen går noen meter til side for mål.

13′ DEL Matic viser knottene i duell med Lamptey, og Brighton får frispark sentralt i banen. Litt over 30 meter fra mål, så stopperne er flyttet opp for å stange i boks.

12′ DEL Brighton kontrer med Connolly og Maupay. Sistnevnte prøver lykken fra 20 meter, men ballen går i foten til Maguire.

10′ DEL Trossard i stolpen! Belgieren finner rom utenfor 16-meteren og fyrer av. Skuddet er meget godt, og går i metallet bak De Gea!

8′ DEL White prøver å stikke gjennom til Lamptey ute til høyre, men forsøket er ikke godt nok. Brighton prøver å finne rom i åpningen her, men sliter litt mot et kompakt Manchester United de første minuttene.

4′ DEL Faren er kontringsmuligheter imot.

3′ DEL Men United har åpnet bra. Dominerer de første minuttene.

3′ DEL Solskjærs menn står veldig høyt i banen. Brighton består av gode ballspillere, så det er viktig for United at de er bra i presset for å ikke bli spilt av.

1′ DEL United med høyt press i starten her.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Solskjær starter på sin side med fronttrioen som toppet lagets toppscorerliste etter forrige sesong. Håpet er at Rashford (17), Martial (17) og Greenwood (10) skal vise samme form igjen i dag.

DEL Men det er ikke bare United som har gode spillere. Tidligere Östersund-trener Graham Potter har satt sammen et spennende Brighton-lag etter at han tok over jobben sist sommer. Høyre back Tariq Lamptey ligger an til å bli en av sesongens kometer, mens spissen Neal Maupay åpnet målkontoen med to scoringer i 3-0-seieren over Newcastle sist uke.

DEL Solskjær fortsetter samtidig, ikke overraskende, med David de Gea i mål. På benken sitter en av Premier Leagues beste sisteskanser forrige sesong, Dean Henderson. Han var da på lån hos Sheffield United.

DEL Solskjær valgte å henvise Mason Greenwood (18) til benken i serieåpningen, men den unge angriperen er tilbake igjen i startoppstillingen nå. Det samme er Nemanja Matic, som spiller ved siden av Pogba sentralt på midtbanen.

DEL Brighton har på sin side spilt to seriekamper allerede. Den første endte med 1-3-nederlag hjemme mot Chelsea, før Newcastle ble smadret 3-0 på bortebane i forrige runde.

DEL Manchester United gikk på et 1-3-tap hjemme mot Crystal Palace i seriepremieren, og er nå på jakt etter sesongens første seier.

DEL Brighton (5-2-1-2): Ryan - Lamptey, White, Webster, Dunk, March - Alzate, Lallana - Trossard - Connolly, Maupay.

DEL Manchester United (4-2-3-1): De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Pogba, Matic - Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford - Martial.