Barcelona har betalt utkjøsklausulen til Xavi Hernandez (41) i den qatarske klubben Al Sadd. Spanjolen blir med det ny hovedtrener for den kriserammede spanske klubben.

Det bekrefter Al Sadd i en pressemelding.

Xavi spilte nesten hele sin karriere i klubben han nå skal lede de neste årene. Spanjolen debuterte for «Blaugrana» som 18-åring i 1998. Da spilte han med det som senere skulle bli hans trener, Pep Guardiola.

Ifølge AS og andre spanske medier vil Xavi signere en kontrakt som går til juni 2024. Han lander i Barcelona lørdag morgen og vil bli presentert på Camp Nou den 8. november. Første kamp med Xaxvi bak roret er 20. november - mot byrival Espanyol.

I juni avslørte klubblegenden at han ha takket nei til jobben ved to anledninger tidligere, grunnet at han ikke følte seg klar til å ta jobben.

– Barcelona ser svakere ut enn på lenge, men det gjør det kanskje enklere. Han tar over et lag i fritt fall på niendeplass, men som er på skuddhold på topp-fire. Sånn sett er det kort vei til toppen og forventningene er små, sier La Liga-ekspert Petter Veland til VG.

Midtbanejuvelen sanket inn totalt 25 trofeer med klubben, hvor av åtte ligatitler og fire Champions League-seiere. Han spilte totalt 505 kamper for de røde og blå.

Barcelona-trenere siden 2000: Llorenç Serra Ferrer mai 2000-april 2001

Carles Rexach april 2001-mai 2002

Louis van Gaal mai 2002-januar 2003

Radomir Antić januar 2003-juni 2003

Frank Rijkaard juni 2003-juni 2008

Pep Guardiola juni 2008-juni 2012

Tito Vilanova juni 2012-juli 2013

Gerardo Martino juni 2013-mai 2014

Luis Enrique mai 2014-mai 2017

Ernesto Valverde mai 2017-januar 2020

Quique Setién januar 2020-august 2020

Ronald Koeman august 2020-oktober 2021

Sergi Barjuan oktober 2021-?

Katalaneren gikk i 2015 til Al Sadd i Qatar, og tok over som trener i 2019. Der har han vunnet syv trofeer.

– Han har noen ting som virker riktig. Han har spiller erfaring ganske nylig, kjenner indirekte og direkte flere av spillerne og veldig mange ser opp til han, sier Veland.

– Har han nok erfaring?

– Det samme spørsmålet ble stilt om Pep og Zinédine Zidane, og fellesnevneren til de tre er at de har litt erfaring. Han har et fotballhode som er helt enormt. Alle skjønte da han var i midten av 20-årene at han var en fotballspiller som spiller med hodet, ergo kan han bli en god fotballtrener, svarer fotballfantasten og fortsetter:

– Og gjennom alle videoene og intervjuene hvor han har presentert sin egen taktikk, er det helt åpenbart at han har mye å komme med som trener.

