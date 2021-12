– Jeg har en dårlig følelse i dag. Brann har så utrolig mye mer å tape enn Jerv, sier BTs sportskommentator Anders Pamer til VG onsdag formiddag.

Han har fulgt Brann i mange opp- og nedturer de siste tiårene, og er med i den populære podkasten «Ballspark». Der har de hatt nok å snakke om dette året, og nå skal trolig siste kapittel skrives for 2021.

En lykkelig slutt er det kanskje ikke mulig å få, men en seier mot Jerv vil i alle fall føre til at det blir eliteseriespill også i 2022.

– Brann er jo favoritter, men har ikke hatt for vane å håndtere det stempelet så godt. De har et bedre lag enn Jerv, men i enkeltkamper med denne betydningen kan det skje mye, mener Pamer.

Søndag sikret Jerv seg en plass i kvalifiseringsfinalen da Øvretveit bidro sterkt til å avgjøre straffesparkkonkurransen mot KFUM. Han reddet den første straffen, og Kristian Novak scoret elegant på den femte av like mange mulige for Jerv var finaleplassen sikret.

Noen timer senere vant Brann 2–1 i skjebnekampen mot Sarpsborg 08, og klatret opp fra direkte nedrykksplass til kvalifisering.

Dermed skal bergenseren Øvretveit vokte målet mot klubben han spilte ni kamper for i perioden 2012 til 2014. Hans siste kamp for Brann var da de rykket ned etter 0–3 mot Mjøndalen for litt over syv år siden.

– Det jeg husker best fra den kvelden er skuffelsen og stillheten i garderoben etterpå, sier Øvretveit til VG noen få timer før han skal møte gamleklubben.

Da Anders Pamer leverte BTs spillerbørs etter Mjøndalen-kampen fikk keeper Øvretveit «totalslakt» med 1 av 10 mulige poeng.

– Haha – nå kommer han til å levere en kanonkamp – det står jo skrevet i stjernene at det skal slå tilbake i denne kampen. Det er helt riktig at jeg ga ham ett poeng, sier Pamer og legger til:

– I Brann var Øvretveit en sånn type keeper som kunne låse målet og kaste nøkkelen – han gjorde de utroligste redninger, men det kunne være det helt motsatte også. Som i kampen mot Mjøndalen ...

RYKKET NED I 2014: Øystein Øvretveit sto i mål for Brann da laget tapte 0–3 borte mot Mjøndalen i 2014. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Den gjengen i BT er ikke så veldig objektive, så akkurat den børskarakteren gikk ikke så veldig inn på meg. Jeg fikk andre vurderinger enn «stolpen» andre steder, sier Øvretveit om den brutale dommen han fikk som 20-åring.

Han har vært innom Nest-Sotra og Sandefjord før han havnet i Jerv i 2018. 27-åringen har kontrakt ut neste sesong, og kan altså få den på øverste nivå.

– Skulle du ønske at det var en annen motstander enn Brann i kveld?

– Neineinei! Brann er en drømmemotstander. Jeg kunne ikke tenkt meg en morsommere motstander.

BRANN-EKSPERT: BTs sportskommentator Anders Pamer. Foto: Jan M. Lillebø/BT

– Du er jo bergenser – har du fortsatt følelser for Brann?

– Jeg ville løyet hvis jeg hadde sagt at det ikke er kjærlighet der. Det er klubben jeg alltid har holdt med, men nå er det kun Jerv som gjelder.

– Hva vil et opprykk bety?

– Det vil bety alt. Vi er en liten klubb fra en liten by, men det er masse fotballkjærlighet i Grimstad. Det er bare så synd at det er få tilskuere på kampen i kveld.

Coronasituasjonen gjør at det bare er 600 tilskuere på plass på Intility Arena i Oslo, Vålerengas hjemmebane. Pamer skal følge kampen fra Bergen i BTs studiosending.

– Jeg tror det er 65–35 i favør Brann, men jeg har som sagt en veldig dårlig følelse, avslutter Pamer.