AaFK - Kristiansund 1–0 (0–0):

Sten Grytebust - 5

Keeperen ble satt på svært få prøver, og hadde kontroll på det som kom. Kommuniserer mye og får folk på plass.

Simen Rafn - 6

Bruker rutinen sin godt når AaFK blir presset ved å få frispark, drøye tiden og kjefter på motstanderen når han kan. Stort sett full kontroll på siden sin.

Besim Serbecic - 6

Han har vært rufsete i treningskampene, men mot Kristiansund viste han hvor god han kan være. Får trekk for et fullstendig unødvendig gult kort, som han til og med protesterte på.

David Fällman - 6

Samarbeidet med Serbecic satt godt denne gangen. Svensken er god i duellene, dirigerer og kjefter folk på plass. Fikk en enorm sjanse i første omgang, som ble blokkert.

Isak Dybvik Määttä - 8

Har nesten ikke vært venstreback før, så går han inn fra start og leverer bunnsolid. Han er et funn i den nye posisjonen. Potensialet er enormt om Määttä fortsetter på denne måten.

Dario Canadjija - 6

Løp, kjempet, taklet, kjeftet og jaget motstanderen gjennom hele tiden han var på banen. Har blitt bedre og bedre etter at han kom til klubben. Canadjija blir viktig framover.

Kristoffer Barmen - 7

Har blomstret etter at han ble flyttet fra indreløper til defensiv midtbanespiller. Hadde full kontroll på midtbanen. Det var alltid en lang fot fra Barmen der som stoppet KBK. Fin, fin heading da han avgjorde kampen.

Nenass - 5

Hadde et farlig skudd som gikk like utenfor i første omgang. Kom aldri opp på det nivået vi er vant til å se fra Nenass.

Simen Bolkan Nordli - 6

Hadde et skudd i tverrliggeren tidlig i kampen, og et farlig skudd som gikk like utenfor like før pause. Slo den målgivende corneren til Barmen. Fikk seg en smell og måtte ut i andre omgang.

Torbjørn Kallevåg - 6

Fikk sjansen fra start etter at Määttä ble back. Var en av AaFKs beste før pause, der han blant annet hadde et skudd i nettveggen. Så forsvant han litt i andre omang.

Sigurd Haugen - 5

Han ville så mye, som vi har sett av han i hele vinter, men det lykkes ikke like bra denne gangen. Hadde en enorm sjanse alene mot keeper, som ble stoppet i første omgang. Skapte trøbbel for KBK-forsvaret med farten sin.

Kristoffer Ødemarksbakken

(Inn for Kallevåg etter 67. min)

Fikk til en avslutning fra farlig hold på tampen av kampen, men ballen gikk utenfor.

Mamadou Diaw

(Inn for Bolkan Nordli etter 73. min)

Kom inn da Bolkan Nordli skadet seg. Lagde et unødvendig frispark på kanten på slutten, men KBK klarte ikke å utnytte det.

Alexander Ammitzbøll

(Inn for Haugen etter 84. min)

Debuterte etter at han ble klar for klubben torsdag.

Fredrik Haugen

(Inn for Canadjija etter 84. min)

Fikk sin debut etter bare få dager i klubben.